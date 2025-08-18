W całej Ukrainie ogłoszono alarm przeciwlotniczy w związku z groźbą wystrzelenia rakiet balistycznych w kierunku kraju przez rosyjski myśliwiec MiG-31K - przekazały Siły Powietrzne Ukrainy. Tymczasem lada moment w Waszyngtonie rozpocznie się spotkanie prezydentów USA i Ukrainy w sprawie zakończenia wojny.
„Uwaga! Zagrożenie rakietowe na całym terytorium Ukrainy. Zarejestrowano start myśliwca MiG-31K!” - zaznaczono w komunikacie Sił Powietrznych.
Kijowska miejska administracja państwowa w komunikatorze Telegram zaapelowała do mieszkańców stolicy o pilnie udanie się do schronów ochrony cywilnej.
W poniedziałek ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski przebywa w USA, gdzie ma spotkać się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Spotkanie w Gabinecie Owalnym ma rozpocząć się o godz. 13 czasu miejscowego (godz. 19 w Polsce).
