W całej Ukrainie ogłoszono alarm przeciwlotniczy w związku z groźbą wystrzelenia rakiet balistycznych w kierunku kraju przez rosyjski myśliwiec MiG-31K - przekazały Siły Powietrzne Ukrainy. Tymczasem lada moment w Waszyngtonie rozpocznie się spotkanie prezydentów USA i Ukrainy w sprawie zakończenia wojny.

„Uwaga! Zagrożenie rakietowe na całym terytorium Ukrainy. Zarejestrowano start myśliwca MiG-31K!” - zaznaczono w komunikacie Sił Powietrznych.

Kijowska miejska administracja państwowa w komunikatorze Telegram zaapelowała do mieszkańców stolicy o pilnie udanie się do schronów ochrony cywilnej.

W poniedziałek ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski przebywa w USA, gdzie ma spotkać się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Spotkanie w Gabinecie Owalnym ma rozpocząć się o godz. 13 czasu miejscowego (godz. 19 w Polsce).

Zełenski przed spotkaniem z Trumpem stawia sprawę jasno. Ukraina nie odda Rosji terytorium
