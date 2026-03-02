„Nie mamy żadnych dowodów na to, że którakolwiek z instalacji nuklearnych została uszkodzona lub trafiona” – powiedział Grossi. Dodał, że „próby skontaktowania się z irańskimi organami nadzoru jądrowego są kontynuowane, ale jak dotąd (pozostają - PAP) bez odpowiedzi”.
MAEA: Ataki nie uszkodziły obiektów nuklearnych w Iranie
Szef MAEA dodał, że w krajach graniczących z Iranem nie wykryto dotąd wzrostu wskaźników promieniowania powyżej normalnych poziomów. Podkreślił, że sytuacja ta może się zmienić, co wiązałoby się z koniecznością przeprowadzenia ewakuacji na dużą skalę.
Grossi zaapelował o powściągliwość w operacjach wojskowych w celu uniknięcia dalszej eskalacji.
