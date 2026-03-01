Trump przekazał w rozmowie telefonicznej ze stacją, że wie, kogo chciałby zobaczyć jako lidera Iranu. - Tak, tak myślę. Są pewni dobrzy kandydaci - podkreślił. Pytany o to, kto kontroluje sytuację po śmierci ajatollaha, odpowiedział: - Dokładnie wiem kto, ale nie mogę powiedzieć.
Stacja CBS, powołując się na źródła w wywiadzie i wojsku, poinformowała, że w izraelsko-amerykańskich atakach zginęło ok. 40 przedstawicieli władz Iranu. Według irańskich mediów państwowych w atakach zginęli też córka, wnuk, synowa i zięć Chameneia - podał Reuters. (PAP)
