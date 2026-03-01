Według komunikatu operatora lotniska w Abu Zabi ofiarą śmiertelną ataku dronowego jest Azjata.

Uszkodzenie lotniska w Dubaju w wyniku irańskich ataków

Z kolei służby prasowe władz Dubaju poinformowały o „incydencie” na tamtejszym lotnisku, w wyniku którego doszło do „pomniejszych zniszczeń”, a czterech pracowników zostało rannych.

Źródła agencji Reutera przekazały, że jeden z terminali lotniska, jednego z najruchliwszych na świecie, został uszkodzony podczas nocnego irańskiego ataku odwetowego.

Wysoka liczba rakiet i dronów wystrzelonych w stronę ZEA

Ministerstwo obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich ogłosiło, że z Iranu wystrzelono w stronę ZEA 137 rakiet i 209 dronów, przy czym znaczna większość została przechwycona.

Wojska irańskie wystrzeliły rakiety w kierunku Izraela, ZEA, Bahrajnu, Kataru i innych państw na Bliskim Wschodzie w odwecie za rozpoczęty w sobotę rano izraelsko-amerykański atak na Iran. Po uderzeniach prezydent USA Donald Trump ogłosił śmierć najwyższego przywódcy Iranu, ajatollaha Alego Chameneia.(PAP)