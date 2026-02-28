W godzinach porannych czasu lokalnego wojska Stanów Zjednoczonych oraz Izraela przeprowadziły skoordynowane ataki na cele wojskowe w Iranie. Uderzenia objęły instalacje związane z systemami rakietowymi, obroną powietrzną oraz infrastrukturą strategiczną w rejonie Teheranu i innych miast. Administracja prezydenta Donalda Trumpa określiła działania jako rozpoczęcie szeroko zakrojonej operacji mającej ograniczyć potencjał militarny Iranu oraz zneutralizować zagrożenie dla amerykańskich sojuszników w regionie.

Rząd Iranu odpowiedział jeszcze tego samego dnia serią uderzeń rakietowych skierowanych w stronę Izraela oraz amerykańskich baz wojskowych w regionie Zatoki Perskiej. W kilku lokalizacjach odnotowano uszkodzenia infrastruktury wojskowej i cywilnej. Część państw regionu zamknęła przestrzeń powietrzną, co doprowadziło do odwołania i przekierowania dziesiątek lotów międzynarodowych.

W ciągu dnia pojawiły się również informacje o ofiarach cywilnych po stronie irańskiej, w tym o ataku na obiekt edukacyjny w południowej części kraju. Dane dotyczące liczby ofiar były weryfikowane przez lokalne służby ratunkowe.

Reakcje międzynarodowe i napięcia na rynkach surowców

Jeszcze przed południem czasu europejskiego przywódcy kilku państw Unii Europejskiej wezwali do natychmiastowej deeskalacji. Podkreślano ryzyko rozszerzenia konfliktu oraz konsekwencje dla globalnego bezpieczeństwa energetycznego.

Rynki finansowe zareagowały gwałtownie. Cena ropy naftowej wzrosła w związku z obawami o bezpieczeństwo transportu przez cieśninę Ormuz, przez którą przepływa znaczna część światowych dostaw surowca. Analitycy wskazywali, że przedłużający się konflikt może doprowadzić do dalszych wzrostów cen paliw i presji inflacyjnej w Europie.

Polska wobec eskalacji. Bezpieczeństwo obywateli i decyzje obronne

W Warszawie sprawy międzynarodowe zdominowały poranną agendę rządu. Premier Donald Tusk poinformował, że polscy dyplomaci oraz obywatele przebywający w Iranie pozostają bezpieczni. Jednocześnie utrzymano ograniczenia w funkcjonowaniu części konsularnej ambasady w Izraelu.

Dzień wcześniej Sejm zatwierdził mechanizm umożliwiający wykorzystanie środków z unijnej inicjatywy SAFE na modernizację sił zbrojnych. Chodzi o kwotę około 43,7 mld euro przeznaczoną na systemy obrony powietrznej, rozwój zdolności cyberbezpieczeństwa oraz nowe technologie wojskowe. Decyzja wpisuje się w szerszą strategię wzmacniania wschodniej flanki NATO w obliczu niestabilnej sytuacji międzynarodowej.

Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta, który może ją zawetować.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

28 lutego w Warszawie odbyły się również uroczystości związane z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, przypadającego 1 marca. Wydarzenia miały charakter państwowy i społeczny. W oficjalnym liście prezydent podkreślił znaczenie pamięci o członkach powojennego podziemia niepodległościowego oraz potrzebę ochrony suwerenności państwa w zmieniających się realiach geopolitycznych.

Rzadkie zjawisko astronomiczne – parada planet

Wieczorem uwagę obserwatorów przyciągnęło zjawisko astronomiczne – widoczna po zachodzie Słońca konfiguracja sześciu planet Układu Słonecznego. Merkury, Wenus, Jowisz i Saturn były dostrzegalne gołym okiem przy sprzyjających warunkach pogodowych, natomiast Uran i Neptun wymagały użycia sprzętu optycznego. Zjawisko to ma charakter okresowy i nie zdarza się często w tak korzystnej konfiguracji.