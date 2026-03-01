Tymczasowy zarząd: kto sprawuje władzę w Iranie tu i teraz?

W sobotę, 28 lutego 2026 roku, zginął w ataku Izraela i USA Najwyższy Przywódca Iranu - ajatollah Ali Chamenei oraz jego córka, wnuczka, synowa i zięć. W kraju została ogłoszona 40-dniowa żałoba narodowa, a Teheran wstrzymał oddech. Kraj stoi przed największym wyzwaniem od 1979 roku. Kto przejmie stery w państwie, w którym nie ma sukcesji tronu.

Mechanizm sukcesji: jak wygląda proces wyboru Najwyższego Przywódcy?

Obowiązuje natomiast konkretna procedura wyboru nowego przywódcy – formalnie decyduje o tym specjalny organ. Ali Laridżani, sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego w Iranie, ogłosił, że proces przekazywania władzy rozpocznie się już w niedzielę 1 marca 2026 roku.

Tymczasowa władza w Iranie: do kogo należy?

Do czasu wyboru stałego następcy Ali Chamaneia obowiązki Najwyższego Przywódcy przejmuje trzyosobowa tymczasowa rada. Składa się z:

prezydenta Iranu (Masuda Pezeszkiana), szefa władzy sądowniczej (Golamhosejna Mohsenia Edżeia) jednego z prawników Rady Strażników.

Cztery nazwiska w grze: kto może zastąpić Chameneiego?

Najwyższego Przywódcę wybiera Zgromadzenie Ekspertów (Assembly of Experts) — złożone z 88 mudżtahidów. Media i eksperci wymieniają możliwych następców Alego Chameneiego. Wskazują na:

Mojtaba Chamenei – syna Najwyższego Przywódcy Iranu, blisko związanego z IRGC (Islamic Revolutionary Guard Corps), Sadegha Larijaniego – szefa irańskiego sądownictwa, Ayatollaha Mohsena Arakiego.

W mediach wskazywany jest również Hojjat-ol-Eslam Mohsen Qomi. Ostateczną decyzję musi podjąć Zgromadzenie Ekspertów zgodnie z irańskim prawem.

