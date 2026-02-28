Chaos informacyjny: Czy Ali Chamenei żyje?
Jednocześnie, jak podała agencja Reutera, irańskie media państwowe przytoczyły źródło z otoczenia Chameneia, który oznajmił: „mogę powiedzieć z przekonaniem, że lider rewolucji pewnie i zdecydowanie dowodzi”.
Wcześniej premier Izraela Benjamin Netanjahu powiedział w wystąpieniu telewizyjnym, że istnieją oznaki, że Chamenei może nie żyć. Ponadto prezydent USA Donald Trump, pytany o doniesienia na temat domniemanej śmierci Chameneia, odpowiedział, że Stany Zjednoczone „mają przeczucie, że te informacje są prawdziwe”.
Trump "ma przeczucie"
Prezydent USA Donald Trump, pytany o doniesienia na temat domniemanej śmierci przywódcy duchowego i politycznego Iranu Alego Chameneia, odpowiedział, że Stany Zjednoczone „mają przeczucie, że te informacje są prawdziwe”.
Trump powiedział NBC News, że „duża liczba członków władz” Iranu zginęła w sobotnich atakach. Nie ujawnił konkretnej liczby zabitych.
Przekazał, że „większość” irańskich przywódców zginęła „nie tylko w wyniku jednego ataku, ale w wyniku dwóch innych”. - Doszło do trzech ataków – dodał.
I wiecie o tym jednym, który był relacjonowany, ale były też dwa inne ataki, które wyrządziły ogromne straty ich przywódcom
- podkreślił prezydent. Odpowiadając na pytanie o to, kiedy doszło do tych ataków, prezydent powiedział: - W ciągu ostatnich 24 godzin.
Wspólna operacja bojowa USA i Izraela
W sobotę rano Izrael i USA rozpoczęły atak na Iran. Prezydent Donald Trump oświadczył, że armia amerykańska rozpoczęła „dużą operację bojową”, zapowiedział, że Iran nie zdobędzie broni jądrowej i wezwał naród irański do przejęcia władzy w kraju. Premier Benjamin Netanjahu ze swej strony oznajmił, że amerykańsko-izraelski atak na Iran potrwa tak długo, jak będzie trzeba.
Wybuchy w Teheranie i odwet Iranu
Do wybuchów doszło w stolicy Iranu – Teheranie, a także w kilku innych miastach, w tym w Isfahanie w środkowej części kraju oraz w Tebrizie na północnym zachodzie. W atakach zginęło kilku wysokich rangą dowódców Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC).
Iran w odpowiedzi zaatakował amerykańskie bazy w Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze i Bahrajnie.
