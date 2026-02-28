Chaos informacyjny: Czy Ali Chamenei żyje?

Jednocześnie, jak podała agencja Reutera, irańskie media państwowe przytoczyły źródło z otoczenia Chameneia, który oznajmił: „mogę powiedzieć z przekonaniem, że lider rewolucji pewnie i zdecydowanie dowodzi”.

Wcześniej premier Izraela Benjamin Netanjahu powiedział w wystąpieniu telewizyjnym, że istnieją oznaki, że Chamenei może nie żyć. Ponadto prezydent USA Donald Trump, pytany o doniesienia na temat domniemanej śmierci Chameneia, odpowiedział, że Stany Zjednoczone „mają przeczucie, że te informacje są prawdziwe”.

Trump "ma przeczucie"

Trump powiedział NBC News, że „duża liczba członków władz” Iranu zginęła w sobotnich atakach. Nie ujawnił konkretnej liczby zabitych.

Przekazał, że „większość” irańskich przywódców zginęła „nie tylko w wyniku jednego ataku, ale w wyniku dwóch innych”. - Doszło do trzech ataków – dodał.

I wiecie o tym jednym, który był relacjonowany, ale były też dwa inne ataki, które wyrządziły ogromne straty ich przywódcom

- podkreślił prezydent. Odpowiadając na pytanie o to, kiedy doszło do tych ataków, prezydent powiedział: - W ciągu ostatnich 24 godzin.

Wspólna operacja bojowa USA i Izraela

W sobotę rano Izrael i USA rozpoczęły atak na Iran. Prezydent Donald Trump oświadczył, że armia amerykańska rozpoczęła „dużą operację bojową”, zapowiedział, że Iran nie zdobędzie broni jądrowej i wezwał naród irański do przejęcia władzy w kraju. Premier Benjamin Netanjahu ze swej strony oznajmił, że amerykańsko-izraelski atak na Iran potrwa tak długo, jak będzie trzeba.

Wybuchy w Teheranie i odwet Iranu

Do wybuchów doszło w stolicy Iranu – Teheranie, a także w kilku innych miastach, w tym w Isfahanie w środkowej części kraju oraz w Tebrizie na północnym zachodzie. W atakach zginęło kilku wysokich rangą dowódców Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC).

Iran w odpowiedzi zaatakował amerykańskie bazy w Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze i Bahrajnie.