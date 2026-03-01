Tymczasowa rada przywódcza w Iranie. Kto zajmie władzę?

„Wkrótce zostanie sformowana tymczasowa rada przywódcza. Do czasu wyboru przyszłego przywódcy odpowiedzialność przejmą prezydent (Masud Pezeszkian), szef władzy sądowniczej (Golamhosejn Mohseni Edżei) oraz jeden z prawników Rady Strażników” – oznajmił Laridżani w wywiadzie dla irańskiej telewizji państwowej.

Dodał, że rada przywódcza powstanie „jak najszybciej”. „Od dzisiaj pracujemy nad jej sformowaniem” – powiedział. Według niego tymczasowe kierownictwo może się ukonstytuować już w niedzielę.

Ostrzegł przy tym, że jeśli „grupy secesjonistyczne” podejmą próby działania, czeka je ostra odpowiedź. „Powinny wiedzieć, że nie będziemy tego tolerować” – powiedział, wzywając Irańczyków do jedności.

Reakcja na działania USA i Izraela. Zarzuty o dezintegrację Iranu

Stanom Zjednoczonym i Izraelowi zarzucił, że usiłują „okraść Iran” i spowodować jego dezintegrację.

Wcześniej przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammed Bager Kalibaf zapewnił, że Iran będzie nadal podążać szlakiem wyznaczonym przez Chameneia, a scenariusze, w tym dotyczące postępowania po jego śmierci, zostały wcześniej przygotowane.

Odnosząc się do prezydenta USA Donalda Trumpa i premiera Izraela Benjamina Netanjahu, oświadczył, że przekroczyli oni „czerwoną linię” i „zapłacą za to”.(PAP)