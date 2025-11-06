CBŚP uderza w grupę przestępczą na Pomorzu

Operację przeprowadzono pod koniec października. W działaniach uczestniczyli funkcjonariusze CBŚP, wspierani przez policjantów z komend powiatowych w Lęborku i Chełmnie oraz przez Straż Graniczną z Ustki. Ze względu na brutalny charakter grupy oraz jej powiązania ze środowiskiem pseudokibiców z Bydgoszczy i Lęborka, w akcję zaangażowano ponad 100 funkcjonariuszy – w tym policyjne jednostki kontrterrorystyczne BOA oraz SPKP z Gdańska i Bydgoszczy.

Zabezpieczona broń, narkotyki i gotówka

Działania wymagały wysokiego stopnia koordynacji. Funkcjonariusze podczas przeszukań znaleźli m.in. kokainę, amfetaminę i marihuanę, a także broń palną z amunicją, pałki, maczety, noże oraz atrapy broni. Zabezpieczono również ponad 170 tys. zł w gotówce.

21 osób zatrzymanych. W tle brutalne porachunki i wymuszenia

Zatrzymano 21 osób w wieku od 22 do 62 lat. Wszyscy usłyszeli zarzuty w Pomorskim Wydziale Zamiejscowym Prokuratury Krajowej w Gdańsku, obejmujące m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, kierowanie nią, posiadanie i handel narkotykami, wymuszenia rozbójnicze oraz bezprawne pozbawienie wolności. Według śledczych grupa działała od co najmniej 2022 roku. W tym czasie jego członkowie mieli wprowadzić do obrotu ponad półtorej tony narkotyków różnego rodzaju.

Kolejne zatrzymania mogą być tylko kwestią czasu

Na wniosek prokuratora sąd zastosował areszt tymczasowy wobec 16 osób. Sprawa ma charakter rozwojowy. Nie wykluczone są kolejne zatrzymania.