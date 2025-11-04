Deutsche Welle informuje o znaczącej dysproporcji na niemieckim rynku pracy, gdzie mimo wysokiego wskaźnika zatrudnienia kobiet, ich reprezentacja na stanowiskach kierowniczych pozostaje na niskim poziomie. Według danych statystycznych, w 2024 roku udział kobiet na stanowiskach kierowniczych wynosił zaledwie 29,1 proc., co oznacza, że mniej niż co trzecie stanowisko kierownicze w największej gospodarce Europy było obsadzane przez kobietę.

Niemcy poniżej średniej UE – kobiety rzadko obejmują stanowiska kierownicze

Poziom ten plasował Niemcy wyraźnie poniżej średniej w Unii Europejskiej, która w ubiegłym roku wyniosła 35,2 proc. Ponadto, w przeciwieństwie do średniej unijnej, która w ciągu ostatniej dekady odnotowała wzrost o 3,4 punktu procentowego – szczególnie dynamiczny w Szwecji, Estonii, na Cyprze i Malcie – udział kobiet na stanowiskach kierowniczych w Niemczech praktycznie nie zmienił się od 2014 roku.

W statystykach Eurostatu za 2024 rok przodowała Szwecja z wynikiem 44,4 proc., zaś Polska odnotowała wysoki wskaźnik na poziomie 41,8 proc., podczas gdy stawkę zamykał Cypr, z udziałem kobiet wynoszącym jedynie 25,3 proc. Stanowiska kierownicze w badaniu obejmowały zarządzanie małymi firmami, kierowanie dużymi przedsiębiorstwami lub ich działami oraz pełnienie funkcji w administracji publicznej.

Dlaczego mimo wysokiego zatrudnienia Niemki nie awansują na stanowiska kierownicze?

Niski wskaźnik awansu kobiet w Niemczech jest szczególnie widoczny w kontekście ich aktywnego udziału w rynku pracy. W 2024 roku udział kobiet wśród wszystkich osób pracujących wynosił 46,9 proc., co jest wartością nieco przewyższającą średnią unijną (46,4 proc.). Przykładowo, we Włoszech pracuje relatywnie mniej kobiet, jednak ich udział na stanowiskach kierowniczych wyniósł 27,9 proc., co jest wynikiem prawie identycznym jak w Niemczech. Z kolei Austria, przy podobnym odsetku pracujących kobiet (47,5 proc.), odnotowała znacznie wyższy udział kobiet na stanowiskach kierowniczych, osiągając 36,2 proc - informują niemieckie media.

Eksperci alarmują: niemiecki rynek pracy blokuje awans kobiet – brak realnych reform

Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych (WSI) Fundacji Hansa Böcklera określił tę stagnację jako zjawisko, które „niepokoi, ale niestety nie zaskakuje w obliczu realiów politycznych w Niemczech”. Ekspertka WSI, prof. Bettina Kohlrausch, argumentuje, że rynek pracy ogranicza możliwości kariery kobiet, gdyż „praca zawodowa jest niezwykle trudna do pogodzenia z opieką, a ta wciąż w większości spoczywa na kobietach”. Z ubolewaniem stwierdziła, że: „Obecnie nie ma żadnych dyskusji politycznych, a tym bardziej propozycji, aby to zmienić”.