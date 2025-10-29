Do tej pory dostępne w aptekach tabletki „dzień po” kosztowały w zależności od typu i producenta od ok. 10 do 25 funtów.

- To jedna z największych zmian w zakresie usług związanych ze zdrowiem seksualnym od lat 60. XX wieku i przełomowe wydarzenie, które sprawia, że opieka zdrowotna w zakresie zdrowia reprodukcyjnego staje się bardziej dostępna dla kobiet. Zamiast szukać przychodni dla kobiet lub wyjaśniać swoje potrzeby, od dzisiaj kobiety mogą po prostu udać się do lokalnej apteki i bezpłatnie otrzymać doustną pigułkę antykoncepcyjną bez konieczności umawiania się na wizytę - oświadczyła Sue Mann, dyrektorka ds. zdrowia kobiet w NHS England.

Jak dodała, oznacza to, że dla zdecydowanej większości kobiet awaryjna antykoncepcja będzie dostępna w zasięgu krótkiego spaceru, bo cztery na pięć osób w Anglii mieszka w odległości mniejszej niż 20 minut piechotą od najbliższej apteki.

Według statystyk NHS England w roku finansowym 2024/25 placówki zajmujące się zdrowiem seksualnym wydały ponad 92 tys. tabletek „dzień po”, natomiast apteki - prawie 56 tys. W obu przypadkach w statystykach za ostatnie 10 lat widoczny jest wyraźny trend spadkowy. (PAP)