Podczas konferencji "75 lat europejskiej konwencji praw człowieka. Rola sądów administracyjnych" odbywającej się z okazji 75-lecia Naczelnego Sądu Administracyjnego na Zamku Królewskim w Warszawie, odczytano list Prezydenta RP. W imieniu głowy państwa wystąpił szef Kancelarii Prezydenta, Zbigniew Bogucki. W treści listu Prezydent Karol Nawrocki ogłosił inicjatywę powołania specjalnej rady, której zadaniem ma być opracowanie kierunków naprawy ustroju państwa. Jak podkreślono, powstanie tego gremium ma być odpowiedzią na wyzwania stojące przed instytucjami demokratycznymi w Polsce.

Podczas swojego wystąpienia Bogucki odniósł się również do bieżących problemów w relacjach między władzą wykonawczą a wymiarem sprawiedliwości. Skrytykował działania obecnego rządu, wskazując, że jego zdaniem prowadzą one do ograniczenia niezawisłości sędziowskiej oraz podważają fundamenty niezależności sądów. W ocenie prezydenckiego ministra, takie praktyki stanowią realne zagrożenie dla równowagi władz i mogą osłabiać zaufanie obywateli do instytucji publicznych.

Jak podkreślono, jubileusz Naczelnego Sądu Administracyjnego stał się okazją nie tylko do upamiętnienia bogatej historii tej instytucji, ale także do refleksji nad przyszłością polskiego wymiaru sprawiedliwości. Wydarzenie na Zamku Królewskim, z udziałem przedstawicieli świata prawniczego i politycznego, nabrało szczególnego znaczenia w kontekście trwających debat o kształt ustroju państwa. Zapowiedź powołania rady naprawy ustroju może stać się impulsem do szerokiej dyskusji o kierunkach zmian i potrzebnych reformach.