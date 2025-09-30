Zełenski: Bałtyk powinien być zamknięty dla rosyjskich tankowców

We wpisie na portalu X prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził, że Rosjanie używają tankowców do wystrzeliwania i kontrolowania dronów w krajach europejskich, z związku z czym Morze Bałtyckie powinno być zamknięte dla rosyjskich tankowców, a przynajmniej dla floty cieni. O te słowa we wtorkowej rozmowie w Radiu Zet został zapytany prezydent Karol Nawrocki.

- Widzimy, że Bałtyk jest kolejną domeną wojny hybrydowej, którą prowadzi Rosja z Polską i z innymi państwami regionu. I rzeczywiście to, co dzieje się za sprawą floty cieni z jednej strony, z drugiej strony używania okrętów do realizacji zadań dronowych z całą pewnością niepokoi - odparł Nawrocki. - Czekamy oczywiście na analizę naszych wojskowych. Takich decyzji nie podejmuje się po słowach prezydenta Zełenskiego, bo przyniesie to odpowiednie i konkretne efekty, czy to społeczne, czy ekonomiczne - dodał.

Nawrocki: decyzje wymagają analizy wojskowych, nie słów polityków

Dopytywany, czy jest w ogóle możliwe, że Polska poparłaby taki pomysł, gdyby ten znalazł się na stole, Nawrocki powtórzył, że jest przed rozmowami z wojskowymi i szefem BBN Sławomirem Cenckiewiczem. - Wiem, do czego odnosi się prezydent Zełenski, ale jest zbyt wcześnie, żebym składał jakiekolwiek deklaracje w tej chwili - powiedział.

Nawrocki stwierdził jednocześnie, że choć scenariusz wojenny nie jest realizowany zgodnie z oczekiwaniami Władimira Putina, to Rosja nie zamierza zaprzestać działań. - Nie wiemy, czy to rozwinie się w kierunku ataku na państwa NATO, ale musimy być do tego gotowi. Ja do tego nawołuję od samego początku, aby być gotowym do potencjalnej wojny, po to, aby wygrać pokój - stwierdził.

- Uznaję, że szykowanie się do wojny jest gwarancją pokoju, a więc 5 proc. PKB na siły zbrojne, kupowanie najlepszego sprzętu na całym świecie, inwestycja w polskiego żołnierza, także szeregowego, i zwiększenie polskiej armii - w ten sposób kupuje się po prostu pokój - mówił prezydent.

Incydent z dronami: prezydent chwali reakcję polskiego wojska

W rozmowie padło również pytanie o wtargnięcie dronów w polską przestrzeń powietrzną, do czego doszło w nocy z 9 na 10 września. Nawrocki odparł, że dostał raport w tej sprawie od szefa Sztabu Generalnego gen. Wiesława Kukuły i zapewnił, że ma „pełnię wiedzy”. - Jestem dumny z reakcji polskiego żołnierza, polskich generałów - podkreślił prezydent.