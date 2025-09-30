Prezydent: komisja ds. Pegasusa jest nielegalna

Prezydent pytany w Radiu Zet o poniedziałkowe przesłuchanie przez komisję śledczą ds. Pegasusa byłego szefa MS Zbigniewa Ziobry odpowiedział, że oglądał jedynie jego fragmenty.

- Według moich informacji, zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, ta komisja jest nielegalna, zresztą mówi to pan minister Ziobro - powiedział Nawrocki.

Nawrocki: prawdziwe problemy Polaków to budżet i deficyt

- Trochę niepokojące jest to, że komisja ta i podobne zagadnienia w przestrzeni publicznej mają być alternatywą dla rozwiązywania prawdziwych problemów Polaków - kwestii budżetu państwa, deficytu - zaznaczył.

Nawrocki określił komisję śledczą ds. Pegasusa jako „polityczne narzędzie, które ma służyć odciągnięciu opinii publicznej od spraw istotnych”.

Ziobro przed komisją – doprowadzony przez policję po ośmiu nieobecnościach

B. minister sprawiedliwości i b. prokurator generalny został w poniedziałek doprowadzony na posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa przez policję, wcześniej osiem razy unikał stawienia się przed komisją. Poniedziałkowe przesłuchanie trwało około 8 godzin. B. szef MS przyznał m.in., że to on był inicjatorem zakupu systemu Pegasus. Dodał, że finalna decyzja o zakupie systemu Pegasus ze środków Funduszu Sprawiedliwości należała do ówczesnego wiceszefa MS Michała Wosia, który jednak „znał jego kierunkową wolę” w tym zakresie.