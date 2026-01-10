Tusk komentuje deklaracje Kaczyńskiego: „Bez Brauna nie ma szans na władzę”

Premier Donald Tusk skomentował w sobotę wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego dotyczące ewentualnej współpracy z Grzegorzem Braunem. Według lidera PO, deklaracje prezesa PiS nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości politycznej, a Kaczyński dla zdobycia władzy jest gotów poświęcić wszystko.

„Nigdy z Braunem” – deklaracja czy fikcja?

„Deklaracja Kaczyńskiego, że "nigdy z Braunem", brzmi obiecująco i racjonalnie. Szkoda, że nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Bez Brauna Kaczyński nie ma żadnych szans na zdobycie władzy, a dla władzy, jak wiadomo, jest gotów poświęcić wszystko” - napisał w sobotę na platformie X (dawniej Twitter) Donald Tusk.

Komentarz ten był odpowiedzią na piątkową wypowiedź prezesa PiS, który pytany o rozmowy z Braunem oraz ocenę jego działalności politycznej stwierdził: „nigdy z nim nie rozmawiałem i uważam go za polityka, który przekroczył granice dopuszczalne w naszej sferze cywilizacyjnej”. Kaczyński zaznaczył także, że nie chce, aby Konfederacja Korony Polskiej znalazła się w parlamencie, choć jednocześnie podkreślił, że nie opowiada się za represjami wobec tej formacji.

PiS wobec Konfederacji i Grzegorza Brauna

Prezes PiS podkreślił, że głosowanie na Brauna jest „całkowicie nieefektywne”, a jego zdaniem nowy rząd nie może współpracować z politykami tej partii, jeśli Polska chce zachować bezpieczeństwo państwa. Od kilku miesięcy politycy koalicji rządzącej podkreślają rosnące poparcie dla Konfederacji Korony Polskiej, której liderem jest Grzegorz Braun. Krytycy partii wskazują na jej prorosyjski ton, negowanie faktów historycznych oraz kontrowersyjne wypowiedzi, w tym wobec Holokaustu. Niektórzy politycy rządzący sugerowali nawet możliwość delegalizacji partii.

Zarzuty i postępowania wobec Brauna

Braun jest obecnie objęty szeregiem postępowań sądowych. Akt oskarżenia wobec niego wpłynął do sądu latem ubiegłego roku. Dotyczy m.in.:

zdarzeń z Sejmu w grudniu 2023 r., gdy podczas obchodów Chanuki miał użyć gaśnicy, obrażając uczucia religijne uczestników,

wtargnięcia do Narodowego Instytutu Kardiologii w 2022 r. w czasie pandemii, kiedy to naruszono porządek i zdrowie dyrektora placówki,

incydentu w Niemieckim Instytucie Historycznym w 2023 r., gdzie miał uszkodzić sprzęt i zakłócić wykład o Holokauście,

zniszczenia choinki bożonarodzeniowej w Sądzie Okręgowym w Krakowie w 2023 r.

Kontekst polityczny

Wypowiedzi Tusk i Kaczyńskiego pokazują głębokie napięcia w polskiej polityce wokół ewentualnych sojuszy i rosnącego poparcia dla Konfederacji Korony Polskiej. Debata ta nie tylko koncentruje się na moralnych i historycznych aspektach działalności Brauna, ale także na jego potencjalnym wpływie na scenę polityczną i zdolność PiS do utrzymania władzy.