Niedziela 28 września 2025 r. nie będzie niedzielą handlową. Warto wspomnieć także, że niedziele handlowe nie pojawią się w kalendarzu aż do grudnia bieżącego roku. Nie znaczy to jednak, że w niektórych sklepach nie zrobimy zakupów, choć zmianie ulegną godziny otwarcia.

Niedziela 28 września 2025 r. Biedronka, Action, Pepco - czy będą otwarte?

Zgodnie z ustawą o handlu w niedzielę, 28 września 2025 r. zamknięte będę duże sklepy takie jak Biedronka, Lidl, Aldi, Dino, czy Netto. W wymienionych sklepach nie zrobimy zakupów w najbliższą niedzielę.

Zamknięte będą również sklepy, których profil spożywczy nie jest głównym asortymentem. Mowa tutach o takich sieciach jak Rossmann, DM, Pepco, Action i Tedi i Dealz.

Które sklepy będą otwarte w niedzielę 28 września 2025? Jakie będą miały godzin otwarcia?

W najbliższą niedzielę będą otwarte sklepy sieciowe takie jak Żabka, Carrefour Express czy Easy Auchan. Te ostatnie zlokalizowane są przy stacjach benzynowych sieci BP.

Godziny otwarcia mogą jednak znacznie różnić się o tych w ciągu tygodnia. Sklepy sieci Żabka z reguły otwarte są od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 23:00. W niedzielę większość sklepów będzie otwarta od 9:00 do 20:00. Nie wszystkie Żabki otworzą się jednak dokładnie w tych godzinach. Np. Żabka na ul. Kleczkowskiej we Wrocławiu, w niedzielę otwarta jest od 9:00 do 22:00.

Niedziele handlowe 2025, kiedy zrobimy zakupy?

W 2025 r. czekają nas jeszcze tylko 3 niedziele handlowe i wszystkie one przypadają w grudniu:

7 grudnia

14 grudnia

21 grudnia

Oznacza to, że przez cały październik i listopad nie mamy co liczyć na zrobienie większych zakupów w niedzielę w sklepach sieciowych.