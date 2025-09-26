Marszałek Sejmu podkreślił, że wizyta Klöckner w Warszawie jest bardzo ważnym znakiem, że „ten kierunek na Zachód otwiera się w naszych relacjach międzyparlamentarnych jakby na nowo”. Mówił też o konieczności współpracy europejskiej w kontekście bezpieczeństwa. Jak dodał, silna i zjednoczona Europa ma większą gospodarkę i armię niż Rosja.

Hołownia przekazał, że rozmawiał ze swoją niemiecką odpowiedniczką o „niełatwej" wspólnej historii Polski i Niemiec, w tym o zbrodniach popełnionych w czasach niemieckiego nazizmu. Marszałek Sejmu dodał, że upamiętnienie polskich ofiar w Berlinie to pierwszy krok w rozwiązaniu problemu zadośćuczynienia ofiarom wojny.

- 60-80 tys. ofiar wojny z naszej strony wciąż żyje, wciąż czeka na rekompensatę, zadośćuczynienie. Musimy to rozwiązać, zaproponowałem, żebyśmy dziś rozmawiali też o tym, czy Niemcy nie mogą w jakiś sposób, który wspólnie wypracujemy w ramach tego zadośćuczynienia, którego oczekujemy i do czego mamy prawo, zaangażować się w budowę naszego potencjału obronnego (...). Stwórzmy fundusz na który Niemcy będą mogły wpłacić bardzo konkretne pieniądze, za które my kupimy, w cudzysłowie, bezpieczeństwo naszej wspólnej granicy, za to zbudujemy bezpieczeństwo Europy, do której Niemcy tej należą - zaapelował Hołownia.

Jak dodał, ustalił z Klöckner, że jak najszybciej dojdzie do spotkania szefów parlamentów Trójkąta Weimarskiego, być może w formule on-line.

Przewodnicząca Bundestagu również podkreśliła znaczenie Trójkąta Weimarskiego. Jak podkreśliła, Polska, Niemcy i Francja chcą ponownie ożywić ten format na poziomie parlamentarnym. Dodała, że spotkanie w polskim Sejmie było dla niej bardzo ważne m.in. z uwagi na trudną polsko-niemiecką historię. Według niej, Niemcy są świadome swojej odpowiedzialności historycznej za cierpienie wyrządzone Polsce w czasie wojny. Zapewniła, że wspólnie ze stroną polską, będzie zabiegała o budowę pomnika polskich ofiar niemieckiej agresji i okupacji w Berlinie.

Klöckner dodała, że rozmawiała z Hołownią m.in. o bezpieczeństwie Polski. Podkreśliła, że agresja, atak na Polskę ze strony Rosji jest atakiem na Europę. - To jest atak nas także - powiedziała niemiecka polityk. (PAP)

