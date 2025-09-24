Za przyjęciem nowelizacji bez poprawek zagłosowało jednogłośnie 91 senatorów. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

Nowelizację o charakterze deregulacyjnym przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Obecnie w przypadku przekazywania do ZUS zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych w postaci dokumentu elektronicznego przedsiębiorcy muszą przechowywać przez pięć lat zgłoszenia w formie pisemnej, z własnoręcznym podpisem osoby zgłaszanej.

Zdaniem resortu obowiązek ten jest postrzegany przez płatników składek jako nadmiarowy, gdyż zgłoszenia do ubezpieczeń widnieją już w systemie – zarówno po stronie ZUS, jak i płatnika, co sprawia, że nie ma potrzeby dokonywania dodatkowej, osobnej archiwizacji.

Zgodnie z nowelizacją nie będzie już obowiązku przechowywania przez przedsiębiorców papierowych zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych ZUS.

W trakcie środowego posiedzenia plenarnego wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski podkreślił, że obowiązek, który znosi ustawa jest zbędny, ponieważ płatnicy składek w większości przypadków wysyłają obecnie deklaracje zgłoszeniowe do ZUS w formie elektronicznej.

- Zmiana, jak to w przypadku projektów deregulacyjnych - drobna, ale ułatwiająca życie, bo znosząca zbędny już dzisiaj, kiedy bardziej ufamy temu, co elektroniczne, obowiązek administracyjny - powiedział.