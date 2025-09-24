Kto podlega obowiązkowi służby w polskim wojsku?

Obowiązujące przepisy wskazują, że obowiązkowi pełnienia służby wojskowej. Zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, podlegają mu obywatele Polski, „począwszy od dnia, w którym kończą 18 lat życia, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia” o ile nie zostały uznane za trwale niezdolne do służby wojskowej.

Chcą dać Rosji nauczkę. Strzelanie do samolotów coraz bliżej

Wyłączenia z obowiązku służby – kto nie musi iść do wojska?

Obowiązkowi służby w polskim wojsku nie podlegają Polki w ciąży oraz w okresie 6 miesięcy po porodzie, a także osoby sprawujące opiekę nad dziećmi do osiągnięcia przez nie pełnoletności albo osobami zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności, obłożnie chorymi lub wobec których orzeczono trwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym albo całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji (art. 5 ust. 3 Ustawy o obronie Ojczyzny). Poza tym zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy o obronie Ojczyzny, „obywatel polski będący równocześnie obywatelem innego państwa nie podlega obowiązkowi obrony, jeżeli stale zamieszkuje poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”.

Nowe zasady ewakuacji w razie wojny. Każdy z nas musi to wiedzieć

Wyjątki od nowych przepisów o służbie wojskowej. Co z Polakami mieszkającymi za granicą? Kiedy obejmie ich pobór

Rząd postanowił jednak zmienić przepisy w tym zakresie. Jak donoszą media, po wejściu w życie nowych regulacji, powołanie w przypadku wojny będzie mógł otrzymać każdy polski obywatel między 18. a 60. rokiem życia. Kraj zamieszkania i rezydencja podatkowa nie będą miały znaczenia. Oznacza to, że Polacy mieszkający za granicą, będą mogli dostać wezwanie do armii. Wyjątkiem będą osoby, którym na służbę w wojsku nie pozwala stan zdrowia. Powołania nie otrzymają również kobiety w ciąży i opiekujące się dziećmi. Wyjątkiem będą także osoby posiadające kwalifikacje lub zajmujące stanowiska, które są niezbędne dla zapewnienia obrony i bezpieczeństwa państwa. Co ciekawe, powołania nie otrzymają także osoby posiadające drugie obywatelstwo.

Ochrona ludności i obrona cywilna w gminach. Samorządy przygotowują się na wypadek wojny

