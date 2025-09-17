Rekordowe zaufanie Polaków do Wojska Polskiego – 94 proc. deklaruje, że uda armii

Zaufanie Polaków do Wojska Polskiego badano we wrześniowym sondażu IBRiS dla PAP. Z badania wynika, że we wrześniu 2025 r. zaufanie to osiągnęło najwyższy poziom w niemal 10-letniej historii pomiarów IBRiS, czyli 93,9 proc. Stały wzrost obserwowany jest od 2016 r., kiedy to zaufanie wynosiło 69 proc. W ciągu ostatniego roku odnotowany został skok o 2,2 punktu procentowego.

Premier Donald Tusk: Polska dała przykład odwagi i narodowej solidarności

Do wyników sondażu odniósł się już premier Donald Dusk. „Zaufanie do wojska zadeklarowało dzisiaj 94 procent Polaków. Wojsko i władze państwowe stanowiły jedność w chwili próby. Polska dała całemu światu przykład odwagi, odpowiedzialności i narodowej solidarności w obliczu zagrożenia. Nie pozwólmy nikomu tego zmarnować. Nikomu!” - napisał w środę na portalu X (dawniej Twitter).

38 proc. Polaków „zdecydowanie ufa” wojsku

Według IBRiS niemal 38 proc. badanych deklaruje, że „zdecydowanie ufa” armii, co świadczy o rosnącym silnym poparciu społecznym. Odsetek osób deklarujących nieufność wobec wojska (łącznie „raczej nie ufam” i „zdecydowanie nie ufam”) pozostaje na symbolicznym poziomie 2,6 proc.