O zamiarach złożenia projektu nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, politycy Polski 2050 mówili na konferencji prasowej w ubiegły piątek.

Jak przekazała PAP Tomczak, projekt ten ma trafić do Sejmu w najbliższy czwartek. Mają znaleźć się w nim m.in. przepisy rozszerzające i zaostrzające zakaz reklamy i promocji wyrobów alkoholowych, także promocji cenowych i programów lojalnościowych.

Ma on również zakładać zaostrzenie kar za łamanie tych zakazów i precyzować kwestie opakowań, tak, by nie przypominały tych dedykowanych dzieciom. Tomczak przekazała też, że będzie on wprowadzać przejściowe rozwiązanie w sprawie zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych i waloryzację obecnej stawki koncesji.

Cel projektowanych przepisów: Ograniczenie nadmiernej dostępności alkoholu i przeciwdziałanie jego promocji

Do Sejmu w poniedziałek trafił projekt, autorstwa posłów Lewicy, nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jak czytamy w uzasadnieniu tego projektu, celem nowych przepisów jest ograniczenie nadmiernej dostępności alkoholu i przeciwdziałanie jego promocji. Projekt przewiduje m.in.:

całkowity zakaz reklamy i promocji wszystkich napojów alkoholowych, w tym piwa;

zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach paliw, w zakładach leczniczych oraz w godzinach nocnych na terenie całego kraju (22-6);

wprowadzenie obowiązku weryfikacji wieku przy zakupie;

zakaz sprzedaży alkoholu poniżej sumy podatku akcyzowego i VAT;

uregulowanie sprzedaży internetowej wyłącznie z odbiorem osobistym po okazaniu dokumentu tożsamości.

Radni przyjęli pilotażowe wprowadzenie nocnej prohibicji w Śródmieściu i na Pradze-Północ

W ubiegły czwartek warszawscy radni przyjęli na sesji zaproponowane przez klub KO uchwały, m.in. w sprawie pilotażowego wprowadzenia nocnej prohibicji w Śródmieściu i na Pradze-Północ. Wcześniej prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wycofał swój projekt dotyczący wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu w nocy w całym mieście. Przepadł też projekt Lewicy i Miasto Jest Nasze, które chciały wprowadzenia nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach paliw na terenie Warszawy.

Nocna prohibicja na terenie ok. 180 gmin w Polsce

Obecnie około 180 gmin w Polsce wprowadziło nocną prohibicję. W Krakowie, Bydgoszczy czy Białej Podlaskiej obejmuje całe miasto. W Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach czy Kielcach – tylko centra. Od września nocny zakaz obowiązuje w Gdańsku, w sezonie turystycznym – w Giżycku i Słupsku. (PAP)

