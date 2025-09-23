Z 1419 etatów przewidzianych dla lekarzy wojskowych, obsadzonych jest tylko 829 (58 proc.). Zaledwie ok. 500 stanowią medycy z doświadczeniem na polu walki, zdobytym na misjach – wynika z raportu „Bezpieczni w czasie kryzysu” Wojskowego Instytutu Medycznego (WIM), „Rynku Zdrowia” i WNP Economic Trends. Ministerstwo Obrony Narodowej chce to zmienić, powołując Wojska Medyczne pod dowództwem lekarza, płk. Mariusza Kiszki. Na razie o nowej strukturze wiadomo tylko tyle, że składać się będzie z lekarzy-żołnierzy i legionu cywilnego, który tworzyłyby osoby po odpowiednim przeszkoleniu.

Francja już szykuje szpitale na wojnę. Polska się przygląda
Potrzeba zachęt dla lekarzy, by wstąpili do wojska

Zdaniem prof. Wiesława Jędrzejczaka, światowej sławy hematologa i absolwenta Wojskowej Akademii Medycznej (WAM) z 1971 r., przyczyną dzisiejszej mizerii kadrowej jest przeświadczenie, że wojsko jest niepotrzebne. – Przez długi czas uważano, że poza komandosami wysyłanymi na misje zagraniczne Polska nie potrzebuje żołnierzy, którzy mieliby na miejscu bronić swoich obywateli. Dlatego zlikwidowano WAM, a lekarze wojskowi przez pewien czas otrzymywali pensję nie z MON, ale z NFZ. Jeśli likwiduje się kuźnię kadr, a jednocześnie ośrodek naukowy specjalizujący się w medycynie pola walki i medycynie katastrof, na efekty nie trzeba długo czekać – tłumaczy. Likwidacja WAM najbardziej odbiła się na misjach wojskowych. Na takie wyjazdy brakowało chętnych wśród medyków.

Żeby zachęcić kandydatów na medycynę do wstąpienia i pozostania w wojsku, MON będzie musiał stworzyć cały system zachęt, bo, jak wynika z naszych informacji, etat lekarza wojskowego jest dziś atrakcyjny tylko dla wąskiej grupy pasjonatów.

Lekarz, którego dane ujawnił Niedzielski: Zgadzam się z wyrokiem
Lekarze nie zawsze mają w wojsku łatwo

Co zniechęca do – tak niegdyś prestiżowego – munduru lekarza wojskowego? Zdaniem naszych rozmówców głównie zarobki. Lekarz wojskowy zarabia tyle, ile inny żołnierz z takim samym stopniem. W praktyce to równowartość pensji, jaką lekarz ze specjalizacją zarabia w szpitalu publicznym. Zgodnie z marcowym raportem Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji lekarze w ramach etatu zarabiają średnio 21,5 tys. zł brutto miesięcznie, co stanowi wynagrodzenie za 7 godz. 35 min dziennie i dyżury. Mediana wynagrodzeń lekarzy na kontraktach to 24,6 tys. zł. Na podstawie kontraktu można zarobić nawet między 80 tys. a 300 tys. zł miesięcznie (to jednak pojedyncze przypadki).

Lekarze wojskowi podkreślają, że 21,5 tys. zł brutto, czyli niespełna 15 tys. zł netto, to wynagrodzenie za pracę zgodną z kodeksem pracy. – Jeśli podzielić tę stawkę przez liczbę godzin, będzie ona podobna jak w przypadku lekarzy na kontrakcie, którzy jednak pracują dużo więcej godzin. Poza tym po pracy można dorobić w prywatnej klinice, a nawet założyć własną. Zarobki zależą od tego, jak dobrym jest się w swoim fachu – zauważa jeden z rozmówców.

Rezydenci chirurgii ogólnej mają ćwiczyć na robotach medycznych
Jak przekonać lekarza, by założył mundur

Ale to niejedyna przeszkoda: – Jeśli nie masz wujka generała, możesz mieć problem ze zrobieniem specjalizacji, bo dowódca jednostki latami nie pozwoli ci jechać na szkolenie specjalizacyjne. Będziesz siedzieć w jednostce, bo tu cię potrzebują. Możesz też trafić do dowolnego miejsca w Polsce, np. do jednego z zielonych garnizonów typu Bartoszyce, Wałcz lub Orzysz, gdzie wojsko jest głównym pracodawcą, a w okolicy nie ma wielkich klinik, w których możesz się doszkolić – tłumaczy absolwent kierunku wojskowo-lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, który nie zdecydował się podpisać kontraktu z wojskiem i pozostał lekarzem cywilnym (krótko po likwidacji WAM wojsko nie finansowało przyszłym żołnierzom całych studiów, lecz podpisywało z nimi kontrakt dopiero na ostatnim roku). Z jego roku do wojska wstąpiło kilku ludzi – garstka zapaleńców i kilka osób z koneksjami rodzinnymi.

– Zniechęcał nas przykład starszych kolegów z ostatnich roczników WAM, którzy musieli wyjeżdżać na misje do Iraku czy Afganistanu. Marzenie 19-latka dla osoby, która miała już rodzinę, stawało się koszmarem. Poza tym wówczas lekarze jeździli w konwojach i ginęli w atakach, a wojsko nie oferowało pomocy psychologicznej – mówi lekarz. Gdy jego rocznik skończył studia, MON zreflektowało się, że tak nie wykształci lekarzy wojskowych, i przywróciło od pierwszego roku stypendium stanowiące 50 proc. uposażenia zasadniczego żołnierza dobrowolnej służby wojskowej (obecnie ok. 3 tys. zł).

Transport medyczny z zagranicy. Kiedy NFZ zapłaci za powrót pacjenta do Polski?
Kształcenie lekarza wojskowego różni się od szkolenia medyka cywilnego

Ale i ono, jego zdaniem, nie jest dla młodych wystarczająco atrakcyjne. – Nie wiem, co trzeba zrobić, by zachęcić do Wojsk Medycznych młodzież albo przekonać do niej specjalistów o ugruntowanej pozycji zawodowej, takich jak ja – zaznacza nasz rozmówca.

Profesora Wiesława Jędrzejczaka dziwi sama nazwa nowej formacji: – Jest niefortunna, ponieważ wojsko służy do zabijania, a jedyną strukturą, która nie ma takiego zadania, jest w wojsku właśnie służba zdrowia. Lekarz wojskowy ma prawo nosić przy sobie wyłącznie broń krótką do obrony własnej, wówczas chroniony jest konwencją genewską i zabicie go, podobnie jak strzelanie do karetki, jest zbrodnią wojenną – tłumaczy rozmówca DGP.

Z kolei prof. Krzysztof Zeman, pediatra, ostatni rektor WAM, żałuje, że zapowiadana jeszcze rok temu reaktywacja WAM się opóźnia: – Łódź dysponuje infrastrukturą potrzebną do wyszkolenia lekarza wojskowego. Tu jest Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego, które przygotowuje lekarzy wojskowych w centrach symulacyjnych: ćwiczą procedury medyczne po ciemku, w dymie, przy odgłosach wybuchów, czyli w warunkach jak najbardziej zbliżonych do tych, które mogą napotkać na polu walki – tłumaczy. ©℗

Wojska Medyczne mają zacząć działać już we wrześniu

Pułkownik Mariusz Kiszka, zastępca dyrektora Szpitala Wojskowego we Wrocławiu, został powołany na dowódcę Wojsk Medycznych. Ich uruchomienie minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił w połowie września. Zdaniem ministra to „zadanie, które może nie zaczynać się od zera” ze względu na istniejącą już bazę szpitali wojskowych i przeszkoloną kadrę. W ramach Wojsk Medycznych działać miałby Legion Medyczny, złożony z cywilnych ratowników medycznych, pielęgniarek i lekarzy przeszkolonych w medycynie pola walki i jej procedurach.

Dzisiaj wojskowa służba zdrowia podlega trzem instytucjom. Zarząd Wojskowej Służby Zdrowia w Dowództwie Generalnym jest nadrzędny wobec żołnierzy medyków w jednostkach, departament wojskowej służby zdrowia Ministerstwa Obrony Narodowej odpowiada za instytuty medyczne, w tym Wojskowy Instytut Medyczny, a Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych odpowiedzialny jest za logistykę, w tym zakup sprzętu medycznego. ©℗