Transport medyczny z kraju UE/EFTA zostanie sfinansowany przez NFZ wówczas, gdy koszty leczenia i transportu są wyższe niż w kraju
Temat stał się głośny, kiedy w sprawie Polaka, który po operacji ratującej życie nie miał pieniędzy na transport medyczny do Polski, interweniował Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO). Napisał w tej sprawie do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) z pytaniem o możliwość sfinansowania takiego transportu, którego koszty mogą sięgać nawet kilkuset tysięcy złotych, przez Fundusz. NFZ odpowiedział, że nie ma takiej możliwości.
Transport medyczny z zagranicy – stanowisko NFZ i Ministerstwa Zdrowia
RPO interweniował również w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, które odpowiedziało jednak, że opieka zdrowotna, w tym transport sanitarny dla obywatela polskiego, leżą w kompetencjach ministra zdrowia. Na pytanie, czy służby konsularne podejmowały działania na rzecz chorego obywatela zagranicą, resort spraw zagranicznych odpowiedział, że kompetencji w tym zakresie nie ma również konsul RP, a regulacje dotyczące pomocy finansowej dotyczą jedynie zakupu biletu powrotnego.
Zdaniem zastępcy RPO Adama Krzywonia, w obecnych przepisach brak regulacji dotyczących możliwości pokrycia kosztów bezpiecznego powrotu do kraju obywateli, którzy wymagają pilnej pomocy medycznej poza obszarem UE. Zauważył też, że „mimo że (obywatele) partycypują w finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej, w praktyce nie mogą liczyć na wsparcie instytucji publicznych w zakresie bezpiecznego powrotu do kraju”.
Kiedy NFZ sfinansuje transport medyczny do Polski?
Poproszona o odniesienie się do sprawy, minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda odparła, że braku zapewnienia publicznego finansowania takiego powrotu nie należy kwalifikować jako naruszenie obowiązków państwa wobec obywateli.
O to, kiedy obywatel może liczyć na pomoc NFZ, zapytaliśmy rzecznika Funduszu Pawła Florka.
- Przepisy unijne, co do zasady, nie przewidują możliwości transportu sanitarnego pacjenta z innego państwa UE/EFTA do Polski. Natomiast Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) może pokryć koszty transportu sanitarnego do Polski na podstawie przepisów krajowych. Jest to możliwe w przypadku osób uprawnionych do świadczeń finansowanych ze środków publicznych w Polsce, leczonych w szpitalu w państwie UE/EFTA na podstawie przepisów o koordynacji (np. na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego), które chciałyby wrócić do kraju na dalsze leczenie szpitalne – wyjaśnia Paweł Florek.
Z jakich krajów możemy wrócić transportem medycznym finansowanym przez NFZ?
Transportem medycznym finansowanym przez NFZ, po indywidualnym rozpatrzeniu wniosku, możemy wrócić z państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (European Free Trade Association, EFTA), Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
- Państwa UE: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy
- Państwa EFTA: Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria
- Wielka Brytania, Irlandia Północna
W jakim przypadku NFZ wydaje zgodę na transport medyczny do Polski?
Zgoda na transport jest wydawana, gdy przewidywany koszt dalszego leczenia pacjenta za granicą jest wyższy niż łączny koszt przewidywanego leczenia w Polsce oraz transportu.
Gdzie należy złożyć wniosek o pokrycie kosztów transportu?
Prawidłowo wypełniony i podpisany wniosek, wraz z niezbędnymi dokumentami, należy złożyć we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Oddziale Wojewódzkim NFZ. Wniosek można złożyć również w formie elektronicznej i podpisany cyfrowo (kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym). Wymagane załączniki mogą być odwzorowane cyfrowo.
Co należy dołączyć do wniosku?
Do wniosku dołącza się niezbędną dokumentację sporządzoną przez szpital, w którym przebywa pacjent. Taka dokumentacja powinna zawierać:
- • aktualne rozpoznanie kliniczne,
- • opis aktualnego stanu zdrowia pacjenta,
- • określenie prawdopodobnego zakresu i czasu trwania dalszego leczenia,
- • wskazanie środka transportu możliwego do zastosowania w aktualnym stanie zdrowia pacjenta,
- • wstępny kosztorys dalszego leczenia pacjenta.
- Do wniosku należy także dołączyć tłumaczenie ww. dokumentów na język polski (nie musi to być tłumaczenie przysięgłe).
Kto składa wniosek o pokrycie kosztów transportu?
Wniosek o pokrycie kosztów transportu składa pacjent, osoba przez niego upoważniona lub członkowie rodziny pacjenta. Wzór wniosku o pokrycie transportu do miejsca leczenia w Polsce jest dostępny jest na stronie internetowej NFZ.
Pod jakim kątem NFZ ocenia wniosek?
Wniosek jest oceniany pod kątem weryfikacji, czy koszty dalszego leczenia za granicą przewyższają łączne koszty transportu i leczenia w kraju.
Czy NFZ organizuje transport medyczny?
NFZ jedynie finansuje transport, natomiast go nie organizuje.
W jaki sposób sfinansować transport medyczny z kraju spoza UE/EFTA, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej?
Aby uniknąć konieczności pokrywania kosztów z własnej kieszeni, należy wybrać odpowiednie ubezpieczenie turystyczne, który zakłada transport medyczny do Polski.
