Transport medyczny z kraju UE/EFTA zostanie sfinansowany przez NFZ wówczas, gdy koszty leczenia i transportu są wyższe niż w kraju

Temat stał się głośny, kiedy w sprawie Polaka, który po operacji ratującej życie nie miał pieniędzy na transport medyczny do Polski, interweniował Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO). Napisał w tej sprawie do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) z pytaniem o możliwość sfinansowania takiego transportu, którego koszty mogą sięgać nawet kilkuset tysięcy złotych, przez Fundusz. NFZ odpowiedział, że nie ma takiej możliwości.

Transport medyczny z zagranicy – stanowisko NFZ i Ministerstwa Zdrowia

RPO interweniował również w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, które odpowiedziało jednak, że opieka zdrowotna, w tym transport sanitarny dla obywatela polskiego, leżą w kompetencjach ministra zdrowia. Na pytanie, czy służby konsularne podejmowały działania na rzecz chorego obywatela zagranicą, resort spraw zagranicznych odpowiedział, że kompetencji w tym zakresie nie ma również konsul RP, a regulacje dotyczące pomocy finansowej dotyczą jedynie zakupu biletu powrotnego.