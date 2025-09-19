Branża zajmująca się przeglądami technicznymi pojazdów od dawna apelowała do rządu o podwyższenie opłat za coroczny przegląd rejestracyjny. Chociaż nowa tabela opłat nie będzie prezentowała się tak, jak na początku chciała branża, to do 19 września będziemy płacić więcej pieniędzy w stacjach kontroli pojazdów.

Od 19 września 2025 r. nowa tabela opłat za przegląd techniczny

Już w piątek zmieni się cennik przeglądów rejestracyjnych, w stacjach kontroli pojazdów zapłacimy od 61 zł do 304 zł w zależności od pojazdu, który będzie wymagał przeglądu. Poniżej ceny przeglądów technicznych poszczególnych pojazdów:

Przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t – 61 zł (obecnie: 40 zł)

Motorower – 76 zł (obecnie: 50 zł)

Przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t – 76 zł (obecnie: 50 zł)

Motocykl, ciągnik rolniczy – 94 zł (obecnie: 62 zł)

Badanie specjalistyczne pojazdu z instalacją gazową LPG – 96 zł (obecnie: 63 zł)

Samochód osobowy, autobus do 15 osób, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t, trójkołowiec – 149 zł (obecnie: 98 zł)

Samochód osobowy z instalacją LPG (stawka bazowa + badanie specjalistyczne) – 245 zł (obecnie: 161 zł)

Samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy o DMC 3,5 t – 16 t – 234 zł (obecnie: 153 zł)

Samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t, ciągnik balastowy – 269 zł (obecnie: 176 zł)

Autobus przeznaczony do przewozu dzieci powyżej 15 osób łącznie z kierowcą – 304 zł (obecnie: 199 zł)

Opłaty za przegląd samochodu wzrastają po raz pierwszy od 21 lat

Ceny za przegląd rejestracyjny samochodu zmieniają się po raz pierwszy od 2004 r. Branża odpowiedzialna za kontrole techniczne pojazdów apelowała do rządów już od kilku lat, że wzrost opłat jest konieczny ze względu m.in. na takie czynniki jak wyższe koszty energii. Kiedy opłaty za przegląd techniczny były wprowadzane, skorelowano je ze średnim wynagrodzeniem krajowym, wynoszącym wtedy 2.289,57 zł. Opłata za badanie techniczne wynosiło więc 4 proc. średniego wynagrodzenia dla samochodu osobowego bez instalacji LPG, czyli najpopularniejszego badanego pojazdu.

Jeżeli podobny przelicznik zostałby zastosowany obecnie, to za badanie techniczne czterokołowego pojazdu osobowego zapłacilibyśmy od 19 września 2025 r. nie 149 zł a 350 zł. Ceny nie wzrosną więc wcale tak znacząco i będą znacznie proporcjonalnie znacznie niższe, niż 21 lat temu. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji jeszcze niedawno składało propozycję, aby za coroczny przegląd rejestracyjny samochodu osobowego płacić 260 zł.