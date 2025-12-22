„Prezydent RP Karol Nawrocki postanowieniem z dnia 15 grudnia 2025 roku powołał Marcina Zarzeckiego z dniem 22 grudnia 2025 roku w skład Rady Polityki Pieniężnej. Wręczenie aktu powołania nastąpiło podczas uroczystości, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim” - przekazano na stronie kancelarii prezydenta.

Kim jest Marcin Zarzecki? Wykształcenie i dorobek naukowy

Dodano, że Zarzecki to socjolog, statystyk, ekonometryk, metodolog nauk społecznych i ewaluator, nauczyciel akademicki. Pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a w latach 2016–2019 był prodziekanem Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW.

W latach 2016–2018 był prezesem Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, a w kadencji 2016–2023 członkiem Rady Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu. Był doradcą w Zespole konsultacyjnym do spraw badań społecznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pełnił także funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jak przekazała kancelaria prezydenta Zarzecki w latach 2019–2024 był prezesem Polskiej Fundacji Narodowej. Jest też absolwentem programów i kursów z zakresu ekonometrii, analizy danych statystycznych, sztucznej inteligencji oraz finansów.

„Od 2024 roku wicedyrektor w Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Kieruje Zakładem Metodologii Badań Społecznych i Statystyki na Wydziale Społeczno–Ekonomicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie” - dodano.

Rada Polityki Pieniężnej – skład i kompetencje

20 grudnia tego roku upłynęła sześcioletnia kadencja Cezarego Kochalskiego jako członka RPP, który został powołany w grudniu 2019 r. przez prezydenta Andrzeja Dudę.

W skład Rady, oprócz przewodniczącego - Prezesa Narodowego Banku Polskiego, wchodzi dziewięciu członków powoływanych w równej liczbie przez Prezydenta RP, Sejm i Senat. Kadencja członka Rady wynosi 6 lat. Funkcję można pełnić tylko jedną kadencję.

Rada Polityki Pieniężnej m.in. ustala: wysokość stóp procentowych NBP, corocznie założenia polityki pieniężnej, stopy rezerwy obowiązkowej banków oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i wysokość jej oprocentowania. Określa też górne granice zobowiązań wynikających z zaciągania przez NBP pożyczek i kredytów w zagranicznych instytucjach bankowych i finansowych, zatwierdza plan finansowy NBP oraz sprawozdanie z działalności NBP, ustala zasady operacji otwartego rynku. (PAP)