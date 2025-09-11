Konferencja SeniorApp i premiera raportu o seniorach

Podczas konferencji Fundacji SeniorApp 29 października br. w Warszawie po raz pierwszy zostaną zaprezentowane wyniki V edycji raportu „Ocena potrzeb w zakresie wsparcia Seniorów w Polsce”. Raport to cykliczna, ogólnopolska publikacja opracowywana przez Fundację SeniorApp. To jedno z nielicznych tego typu badań w Polsce, które daje możliwość bezpośredniego wypowiedzenia się seniorom na temat wyzwań, z jakimi mierzą się każdego dnia.

Wnioski zestawiono w czterech obszarach tematycznych: cyfryzacja, życie społeczne, sytuacja zdrowotna oraz jakość życia. Wyniki badania są nie tylko źródłem wiedzy, ale przede wszystkim punktem wyjścia do tworzenia konkretnych, lepiej dopasowanych rozwiązań – zarówno na poziomie lokalnym, jak i ogólnokrajowym.

Seniorzy w Polsce – rosnąca grupa społeczna

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że już teraz ponad 9 milionów Polaków to osoby w wieku 60+. W ciągu najbliższych kilkunastu lat liczba ta jeszcze wzrośnie, co oznacza, że wsparcie seniorów staje się jednym z najważniejszych wyzwań społecznych XXI wieku.

Niestety, mimo rozwoju technologii i usług, seniorzy wciąż często pozostają „niewidoczni” – ich potrzeby są ignorowane lub niedostatecznie poznane. Fundacja SeniorApp już od 5 lat systematycznie analizuje problemy i wyzwania, z jakimi mierzą się polscy seniorzy. Co roku publikuje również raport pt. „Ocena potrzeb w zakresie wsparcia dla Seniorów w Polsce”.

Cztery główne obszary potrzeb seniorów

Zgromadzone informacje pozwalają lepiej poznać sytuację najstarszej części społeczeństwa, dostrzec ich realne potrzeby oraz oczekiwania wobec władz, instytucji publicznych czy lokalnych społeczności. A jak wynika ze statystyk demograficznych, liczebność tej grupy stale rośnie. Podczas konferencji zostaną przedstawione kluczowe wyzwania i potrzeby osób starszych. Wypracowane wnioski zestawiono w czterech obszarach tematycznych: cyfryzacja, życie społeczne, sytuacja zdrowotna i jakość życia.

Raport powstał na podstawie bezpośrednich doświadczeń i opinii polskich seniorów, dzięki czemu wskazuje na ich realne problemy i oczekiwania. To wartościowe źródło wiedzy dla instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i samorządów, które tworzą polityki senioralne oraz lokalne programy wsparcia.

Głos seniorów w polityce społecznej

- Cieszy nas, że możemy zaprezentować już piątą edycję naszego badania. Z roku na rok projekt się rozwija, dzięki czemu odkrywamy nowe, często bardzo ciekawe wnioski dotyczące sytuacji polskich seniorów. Niezmiennie natomiast staramy się nie tylko zbierać dane, ale dać głos samym seniorom, umożliwić im opowiedzenie o tym, z czym się mierzą, co ich dotyka, w czym potrzebują wsparcia, tak, aby ich realne potrzeby miały szansę zostać wysłuchane przez decydentów, samorządy i instytucje. To wiedza, która może zmienić politykę senioralną w Polsce – powiedział Przemysław Mroczek, Prezes Fundacji SeniorApp.

Konferencja odbędzie się w środę 29 października o godz. 10.00 w Warszawie w Centrum Konferencyjnym przy ul. Ogrodowej 58. Agenda wydarzenia jest dostępna na stronie: seniorapp.pl/premiera25. Aby wziąć udział należy wysłać zgłoszenie, które znajduje się pod linkiem: seniorapp.pl/rejestracja25.

Misja Fundacji SeniorApp

Fundacja SeniorApp powstała w 2022 roku w Łodzi i działa na rzecz poprawy jakości życia osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami. Jej misją jest walka z wykluczeniem cyfrowym, którą realizuje m. in. poprzez szkolenia z obsługi technologii mobilnych i bezpieczeństwa w sieci. Fundacja oferuje również wsparcie opiekuńcze oraz inicjuje programy aktywizujące, tworząc warunki do pełniejszego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym i zapewniając im profesjonalną opiekę na co dzień. Dzięki temu Fundacja nie tylko pomaga seniorom i osobom z niepełnosprawnościami bezpiecznie korzystać z Internetu, ale także wspiera ich w codziennym funkcjonowaniu i aktywnym udziale w społeczeństwie.