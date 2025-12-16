Pilne ostrzeżenie GIS: pestycyd w herbacie

Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) poinformował, że w wyniku kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości pestycydu - antrachinonu w popularnej herbacie czarnej liściastej. Napój ten można znaleźć w praktycznie każdym sklepie. Zgodnie z ostrzeżeniem GIS, spożycie produktu o podanym numerze partii może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

Szczegóły dotyczące wycofanej z rynku herbaty

Nazwa produktu - Herbata Czarna Liściasta Black Leaf Tea, 100 g

Marka: Eternal Finest Op

Numer partii - MT-13-LK

Najlepiej spożyć przed końcem - 11/2027

Dystrybutor: VIVI Polska Sp. z o.o. Sp. K., Al. Sadowa 41a, 05-825 Książenice

/> />

GIS wydało zalecenia dla konsumentów

Firma VIVI Polska Sp. z o.o. Sp. K. poinformowała swoich klientów o możliwym przekroczeniu dopuszczalnego poziomu antrachinonu w jednej z partii herbaty wskazanej w komunikacie. W związku z zagrożeniem producent natychmiast wstrzymał sprzedaż produktu, zabezpieczył partię oraz rozpoczął procedurę jej zwrotu z rynku.

GIS radzi, żeby nie spożywać herbaty z partii wskazanej w komunikacie. W przypadku posiadania produktu – zaprzestać jego używania i zastosować się do zaleceń sprzedawcy lub producenta.