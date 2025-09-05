Ponad połowa Polaków uważa, że Polski Fundusz Rozwoju powinien rozliczyć przedsiębiorców z pomocy udzielonej podczas pandemii koronawirusa – wynika z badania IBRiS przeprowadzonego w sierpniu 2025 roku.

Większość Polaków znała tarczę finansową PFR

Według sondażu zatytułowanego „Opinie na temat tarczy finansowej dla firm w celu przeciwdziałania skutkom pandemii koronawirusa”, aż 75 proc. respondentów słyszało o tego typu programach wsparcia. Brak wiedzy w tym zakresie zadeklarowało 24 proc. badanych, a 0,3 proc. nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć. Z pomocy tarczy finansowej skorzystało – osobiście lub poprzez kogoś z otoczenia – 30 proc. uczestników badania. Ponad połowa (51 proc.) zadeklarowała, że nie korzystała z tego wsparcia, a 19 proc. miało trudność z jednoznaczną odpowiedzią.

Według wyników, 57 proc. badanych zgadza się, że PFR powinien rozliczyć przedsiębiorców z otrzymanych środków. Tyle samo osób popiera także żądanie zwrotu pieniędzy w przypadku nienależnie udzielonej pomocy. Mniej popularne okazało się poparcie dla szczegółowych rozliczeń – 44 proc. badanych je popiera, natomiast 34 proc. opowiada się za rezygnacją z tego typu praktyk.

Różnice pokoleniowe w ocenie działań PFR

Struktura odpowiedzi różni się w zależności od grup społecznych. Osoby w wieku powyżej 50 lat, a także emeryci i przedsiębiorcy częściej popierają odzyskiwanie nienależnie przyznanych środków. Z kolei osoby prowadzące działalność gospodarczą częściej wskazywały, że PFR powinien zrezygnować z drobiazgowego rozliczania pomocy przyznanej w czasie pandemii. Badanie IBRiS przeprowadzono w sierpniu 2025 roku na ogólnopolskiej próbie 1000 dorosłych Polaków, metodą CATI i CAWI.