Ostatecznie sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Do postępowania włączył się także rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, który argumentował, że to ścieżka sądowo-administracyjna jest właściwa do rozpatrywania skargi przedsiębiorcy. Wskazywał przy tym na to, że PFR działa jednostronnie i władczo, jest również podmiotem, który wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej. Sąd nie przychylił się jednak do stanowiska rzecznika MŚP. Stwierdził, że umowa łącząca PFR i przedsiębiorcę ma charakter jednoznacznie cywilnoprawny, dlatego sąd administracyjny nie może jej rozpoznawać.