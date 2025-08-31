31 sierpnia to jedna z tych niedziel, w które Polacy mogą bez przeszkód zrobić większe zakupy. Choć zakaz handlu w niedziele obowiązuje już od kilku lat, przepisy przewidują wyjątki. Warto jednak wiedzieć, że do kolejnej niedzieli handlowej trzeba będzie poczekać aż do grudnia.

Niedziela handlowa 31 sierpnia – co trzeba wiedzieć?

W niedzielę, 31 sierpnia, sklepy będą otwarte. To efekt przepisów, zgodnie z którymi ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia pozostają handlowe. Oznacza to, że klienci mogą spokojnie zaplanować zakupy spożywcze i większe wyjazdy do galerii handlowych jeszcze w ten weekend.

Następna niedziela handlowa przypada dopiero 7 grudnia. W grudniu będzie ich w sumie trzy: 7, 14 i 21 grudnia. To czas przedświątecznych przygotowań, kiedy sklepy są otwarte, aby ułatwić Polakom kompletowanie prezentów i świątecznych zapasów.

Zakaz handlu w niedziele obowiązuje od 2018 roku

Ustawa ograniczająca handel weszła w życie 1 marca 2018 roku. Początkowo przepisy były wprowadzane stopniowo, ale od 2020 roku zakaz handlu obowiązuje już w prawie wszystkie niedziele w roku. Wyjątkiem jest jedynie siedem określonych niedziel: ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, niedziela przed Wielkanocą oraz trzy ostatnie niedziele przed Wigilią.

Niedziele handlowe w grudniu 2025

Dla wielu osób grudzień to najważniejszy czas zakupów. Zgodnie z nowelizacją ustawy, w tym roku przed Wigilią przypadają aż trzy niedziele handlowe: 7, 14 i 21 grudnia. Dzięki temu klienci zyskują więcej czasu na przygotowanie świąt, a sklepy notują rekordowe obroty.

Jednocześnie od 1 lutego weszła w życie zmiana, która ustanowiła 24 grudnia dniem wolnym dla wszystkich pracowników – w tym zatrudnionych w handlu. Do tej pory Wigilia była dniem roboczym do godziny 14.

Niedziele handlowe. Nowe przepisy dla pracowników handlu

Nowela wprowadziła dodatkowe ograniczenie – w grudniu pracownik handlu nie może pracować więcej niż w dwie niedziele. To rozwiązanie ma chronić zatrudnionych przed nadmiernym obciążeniem w okresie największego ruchu zakupowego.

Pod koniec ubiegłego roku prezydent Andrzej Duda skierował jednak ustawę o wolnej Wigilii do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Jak zaznaczył, jego zastrzeżenia dotyczą przede wszystkim wprowadzenia trzeciej, dodatkowej niedzieli pracującej w grudniu.

Kto może prowadzić handel w niedziele niehandlowe?

Choć ogólny zakaz jest szeroki, ustawa przewiduje katalog 32 wyłączeń. Wśród nich są m.in.:

działalność pocztowa, jeśli co najmniej 40 proc. przychodów danej placówki pochodzi z usług pocztowych,

stacje paliw,

cukiernie i lodziarnie,

kwiaciarnie,

sklepy z prasą,

kawiarnie.

Dzięki tym wyłączeniom część punktów usługowych i mniejszych sklepów może działać również w niedziele niehandlowe.

Kary za złamanie zakazu handlu w niedzielę

Przedsiębiorcy, którzy nie stosują się do przepisów, muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Za złamanie zakazu grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary. W przypadku uporczywego naruszania przepisów sąd może wymierzyć nawet karę ograniczenia wolności.