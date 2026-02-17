Chiny wysłały na te manewry stacjonujące w bazie w Dżibuti okręty z 48. Flotylli, w tym niszczyciel rakietowy Tangshan, fregatę Daqing oraz okręt zaopatrzeniowy Taihu. Włączenie Tangshan, wyposażonego w zaawansowane systemy radarowe i pociski przeciwokrętowe, dowodzi, że Chiny rozmieszczają jednostki zdolne do prowadzenia długotrwałych operacji z dala od baz – ocenił portal wojskowy DefenceSecurityAsia.

Rosji wysłała fregatę Marszałek Szaposznikow wraz z tankowcem Boris Butoma. Irańskie siły morskie reprezentowane są przez okręty marynarki wojennej (NEDAJA), jak i Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), w tym fregaty klasy Jamaran, korwety klasy Naghdi oraz szybkie kutry wyposażone w pociski przeciwokrętowe.

Ćwiczenia to odpowiedź na koncentrację sił USA

Ćwiczenia te, pierwotnie zaplanowane na początek marca, Teheran przyśpieszył w związku z napiętą sytuacją w Zatoce Perskiej, gdzie Stany Zjednoczone zgromadziły olbrzymią flotę morską, w tym dwa lotniskowce z towarzyszącymi im niszczycielami oraz liczną flotę powietrzną. Wspólne manewry Iranu, Chin i Rosji poprzedziły przeprowadzone w poniedziałek w Cieśninie Ormuz ćwiczenia z ostrą amunicją Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

Po raz pierwszy manewry pod nazwą Pas Bezpieczeństwa Morskiego przeprowadzono w 2019 roku, również z inicjatywy irańskiej marynarki wojennej i od tego czasu odbyły się już siedem razy. Wcześniej, w styczniu floty tych trzej krajów, wraz z marynarką wojenną Republiki Południowej Afryki zorganizowały ćwiczenia morskie bloku BRICS - Wola dla Pokoju 2026.

Cieśnina Ormuz jest jedynym przejściem morskim z Zatoki Perskiej do Oceanu Indyjskiego i jest uważana za jeden z najważniejszych strategicznie punktów przeładunkowych na świecie. Eksperci szacują, że około jedna czwarta globalnej produkcji ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego (LNG) przechodzi przez cieśninę w drodze na światowe rynki.