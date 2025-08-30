Godziny otwarcia sklepów sieciowych ulegną znacznej zmianie już w ten weekend. Chodzi szczególnie o 31 sierpnia 2025 roku, kiedy to przypada niedziela handlowa. W związku z tym, wiele sklepów sieciowych zmieni swoje godziny otwarcia.

Biedronka zmienia godziny otwarcia 31 sierpnia 2025 roku

Sieć sklepów Biedronka przypomina na swojej stronie internetowej, że najbliższa niedziela 31 sierpnia 2025 r. będzie dniem handlowym. Sklep informuje także swoich klientów, że ponad 3,5 tys. sklepów Biedronka w najbliższą niedzielę będzie otwartych co najmniej do 22.

Lidl również z innymi godzinami otwarcia

Sklepy sieci Lidl będą również otwarte w niedzielę 31 sierpnia 2025 r., chociaż wiele z nich będzie otwartych krócej niż Biedronki, bo do godz. 21. Jeżeli planujemy się jednak jutro wybrać do Lidla, to dobrze jest sprawdzić godziny otwarcia konkretnego sklepu, ponieważ mogą się one od siebie różnić.

Action również otworzy się 31 sierpnia 2025

Zakupy tuż przed rokiem szkolnym będziemy mogli zrobić także w Action. Sklepy w większości przypadków pozostaną otwarte do godz. 21.

Rossmann zmienia godziny otwarcia w ostatni dzień sierpnia

Większość drogerii Rossmann również umożliwi zrobienie zakupów swoim klientom w niedzielę 31 sierpnia 2025 r. Trzeba jednak dokładnie sprawdzić listę sklepów, które będą otwarte. Niektóre sklepy Rossmann będą zamknięte pomimo niedzieli handlowej, jest tak np. w przypadku drogerii Rossmann na ul. Krętej we Wrocławiu.