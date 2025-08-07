Z sondażu wynika, że 75 proc. Polaków chciałoby wziąć udział w wyborach, z czego 56 proc. „zdecydowanie tak”, a 19 proc. „raczej tak”. 20 proc. nie zamierza głosować, z czego 11 proc. „zdecydowanie nie”, a 9 proc. „raczej nie”. Z kolei 5 proc. badanych nie wie, czy wzięłaby udział w wyborach.

Kto prowadzi w sondażu?

Na pierwszym miejscu w sondażu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość - oddanie głosu na tę partię zadeklarowało 29 proc. badanych. Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska, którą wskazało 28,2 proc. respondentów. Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja, na którą głos zamierza oddać 14,2 proc. badanych. Jak wskazała cytowana w komunikacie dyrektorka badań społecznych w Opinia24 Urszula Krassowska „po raz pierwszy od stycznia 2024 roku Prawo i Sprawiedliwość wyprzedza Koalicję Obywatelską, jednak przewaga ta jest minimalna”.

6 proc. ankietowanych wskazało Konfederację Korony Polskiej. Według badania próg wyborczy przekroczyłaby także Lewica, na którą zagłosować chce 5,9 proc. wyborców.

Pod progiem znalazłaby się partia Razem, na którą chciałoby zagłosować 4,1 proc. respondentów. 3,4 proc. badanych wskazało, że zagłosowałoby na Polskę 2050, a 1,4 proc. - na PSL. 7,1 proc. osób zadeklarowało, że nie wie, na kogo oddałoby głos.

Koalicja rządząca bez większości

„Uzyskane wyniki nie są korzystne dla koalicji rządzącej – nie miałaby większości. Stworzenie rządu byłoby trudne również dla obecnej opozycji i wymagałoby zawarcia szerokich kompromisów” - komentuje Krassowska.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 6-8 sierpnia na reprezentatywnej próbie 1003 pełnoletnich Polaków, techniką mixed-mode - wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI), oraz wywiadów internetowych (CAWI).(PAP)