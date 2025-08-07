Nowy prezydent Karol Nawrocki nie zamierzał rozpoczynać swojej kadencji od ogólnikowych frazesów. Wprost zwrócił się w swoim wystąpieniu do ministra sprawiedliwości, mówiąc:

— Szanowny panie premierze, panie ministrze sprawiedliwości, nie będę awansował ani nominował tych sędziów, którzy godzą w porządek konstytucyjno-prawny RP.

To stanowcze stwierdzenie było jednoznaczną deklaracją prezydenta o tym, jaką linię będzie przyjmował w polityce kadrowej względem sądownictwa. Jednocześnie zaznaczył, że jego poparcie otrzymają jedynie ci sędziowie, którzy — porządek konstytucyjno-prawny RP, zgodnie z konstytucją i ustawami przyjętymi przez polski parlament i podpisanymi przez prezydenta, respektują.

— Tak wyobrażam sobie porządek prawny państwa polskiego — dodał.

Słowa, choć formalnie wyważone, miały wyraźnie polityczny ton i były skierowane w stronę przeciwników reform sądownictwa wdrażanych przez poprzednie władze. Odpowiedź ministra sprawiedliwości była niemal natychmiastowa.

Żurek: Każdy z nas inaczej rozumie konstytucję

Waldemar Żurek nie ukrywał sceptycyzmu wobec orędzia prezydenta. Na sejmowym korytarzu, zapytany przez reporterów TVN24 o wypowiedzi Nawrockiego, odpowiedział:

— Wydaje mi się, że mamy podobne spojrzenie, że należy przestrzegać konstytucji, ale każdy z nas inaczej je rozumie.

Pozornie dyplomatyczna wypowiedź skrywa istotną różnicę w interpretacji prawa konstytucyjnego, która — jak pokazuje praktyka ostatnich lat — potrafi zadecydować o realnym kształcie sądownictwa i stosunku władzy wykonawczej do niezależnych organów państwa.

Minister zaznaczył, że jego priorytetem jako szefa resortu sprawiedliwości jest przywrócenie konstytucyjnego ładu:

— Chciałby najpierw przekonać pana prezydenta, że dla dobra wszystkich obywateli musimy zażegnać spór w wymiarze sprawiedliwości, ale przywrócić działanie konstytucji.

Podkreślił również, że jego zdaniem wiele ustaw uchwalonych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości naruszało zasady konstytucyjne, co jego zdaniem nie może być dłużej tolerowane.

Spór nieunikniony? Żurek ma plan B

Z wypowiedzi ministra sprawiedliwości wynika jasno, że konflikt z prezydentem nie jest tylko hipotetycznym zagrożeniem. Żurek już dziś deklaruje gotowość na sytuację, w której prezydent zablokuje proponowane przez niego zmiany:

— Ja będę stosował konstytucję i konwencje, które Polskę wiążą. Jeżeli będzie rozbieżność z prezydentem, to oczywiście mam plan B.

Choć minister nie ujawnił szczegółów swojego planu B, wyraźnie zaznaczył, że nie zamierza ustępować w kwestiach zasadniczych:

— Chciałbym proponować prezydentowi rozwiązania ustawowe najlepsze dla Polaków i jeżeli prezydent będzie miał inne zdanie, będzie musiał to prawnie uzasadnić. Wydaje mi się, że tu będzie prezydentowi najtrudniej.

Konfrontacja czy współpraca?

Zapowiedź Nawrockiego o nienominowaniu sędziów — godzących w porządek konstytucyjny — może zostać zinterpretowana jako kontynuacja polityki selektywnego traktowania środowiska sędziowskiego, znanej z poprzednich lat.

Dla ministra Żurka, który stoi na stanowisku przywracania pełnej niezależności sądów, takie podejście może oznaczać poważne blokady we wdrażaniu reform.

Obie strony deklarują przywiązanie do konstytucji — różnią się jednak zasadniczo w rozumieniu tego, co oznacza jej przestrzeganie. W praktyce może to prowadzić do paraliżu niektórych inicjatyw legislacyjnych, blokowania nominacji, powrotu napięć znanych z wcześniejszych konfliktów na linii Pałac Prezydencki – Ministerstwo Sprawiedliwości.

Co dalej?

W kontekście nadchodzących reform i rosnących oczekiwań społecznych wobec przywrócenia praworządności, obserwujemy początek kolejnego rozdziału napięć w polskim systemie politycznym. Choć prezydent ma konstytucyjne kompetencje w zakresie nominacji sędziowskich, to minister sprawiedliwości dysponuje inicjatywą ustawodawczą oraz wpływem na działanie prokuratury i sądów.

Od tego, czy obie strony znajdą wspólny język, może zależeć przyszłość reformy sądownictwa w Polsce.

Na razie wszystko wskazuje na to, że przed nami gorące miesiące politycznych starć o praworządność — nie tylko w sejmowych ławach, ale i w publicznych debatach oraz w decyzjach kadrowych, które będą kształtować przyszłość wymiaru sprawiedliwości na lata.