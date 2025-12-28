Putin o perspektywie zakończenia wojny

"Jeśli kijowskie władze nie chcą zakończyć sprawy pokojowo, rozwiążemy wszystkie stojące przed nami zadania drogą zbrojną w ramach specjalnej operacji wojskowej (tak Rosja nazywa inwazję na Ukrainę-PAP)” - cytuje słowa Putina niezależny portal Meduza.

Według Meduzy rosyjski przywódca oświadczył też, że ofensywa Rosji w Donbasie postępuje w takim tempie, iż "sprowadza do zera zainteresowanie Moskwy wycofaniem wojsk ukraińskich” z tych terytoriów.

Jak pisze Reuters, powołując się na rosyjskie media, Putin na naradzie otrzymał raporty od szefa sztabu generalnego Walerija Gierasimowa oraz dowódców grup „Centrum” i „Wschód” rosyjskiej armii. Według Kremla Rosja zajęła w sobotę miasta Myrnohrad i Rodynśke w obwodzie donieckim, a także Hulajpołe i Stepnohirśk w obwodzie zaporoskim.

Wojska ukraińskie twierdzą, że ich siły odparły rosyjskie natarcia na Myrnohrad i Hulajpołe.