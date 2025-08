– Sędziowie powinni pamiętać, że sąd to nie jest po prostu zakład pracy i nie to jest najważniejsze, żeby sędziowie mieli takiego przełożonego, który nie stwarza problemów. Bo prezes sądu to funkcja publiczna i osoba wadliwie powołana, czyli neosędzia, nie może jej pełnić, bo chodzi o zaufanie społeczne. I nie każdy musi być prezesem – podkreśla.