„Zakończyłem prace nad strukturą kancelarii. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i merytoryczne rozmowy” – napisał Nawrocki na platformie X.

Rabenda i Kotecki w kancelarii Nawrockiego

Jak poinformował, w jego kancelarii pracować będzie: polityk PiS Karol Rabenda, który będzie odpowiedzialny za obszary energetyki, rozwoju oraz projektów strategicznych. Współpracownikiem Nawrockiego będzie także – jak przekazał prezydent elekt – obecny dyrektor Biura Kadr w Instytucie Pamięci Narodowej Mateusz Kotecki, który ma odpowiadać za sprawy społeczne i działania interwencyjne.

„Przed nami kolejny etap służby Polsce” – napisał prezydent elekt Nawrocki.

Rabenda w latach 2008–2012 związany był z Unią Polityki Realnej, w której pełnił funkcję prezesa okręgu gdańskiego. W 2010 był kandydatem tej partii do sejmiku województwa pomorskiego. Współtworzył inicjatywę Godzina dla Polski Jarosława Gowina w województwie pomorskim, a w 2015 współtworzył partię KORWiN, zostając szefem jej pomorskich struktur.

W 2017 roku Rabenda zrezygnował z członkostwa w KORWiN w związku z powołaniem koła poselskiego „Republikanów”. W listopadzie tego roku wraz ze środowiskiem „Republikanów” współtworzył powstałą z przekształcenia Polski Razem partię Porozumienie; został jej wiceprezesem.

W 2018 roku z listy PiS został wybrany do rady miejskiej Gdańska. W 2019 r. ubiegał się kolejno o mandat europosła i posła, jednak bezskutecznie. W lutym 2021 prezydium zarządu Porozumienia zawiesiło go w prawach członka partii, a następnie sąd partyjny usunął go z ugrupowania. W tym samym roku współtworzył związaną z kierowanym przez niego stowarzyszeniem Partię Republikańską.

We wrześniu 2021 r. ówczesny premier Mateusz Morawiecki powołał Rabendę na podsekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. W wyborach w 2023 r. Rabenda ponownie kandydował z listy PiS do Sejmu, ponownie bezskutecznie. W grudniu 2023 r. Partia Republikańska oraz Prawo i Sprawiedliwość – w wyniku podjętych uchwał – połączyły się; Partia Republikańska została wchłonięta przez PiS.

Z kolei Mateusz Kotecki, który również ma współpracować z Karolem Nawrockim, był od 2017 do 2019 roku starszym specjalistą ds. sprzedaży w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, a od 2019 do 2021 roku – zastępcą kierownika działu prawno-administracyjnego tej instytucji.

Kotecki od 2021 do 2022 roku był pełniącym obowiązki dyrektora oddziału IPN w Lublinie. Następnie był zastępcą dyrektora Biura Prezesa IPN. Od listopada 2022 roku do chwili obecnej Kotecki jest dyrektorem Biura Kadr w IPN. W 2017 roku „Gazeta Wyborcza” podała, że Kotecki jest zaznajomiony z Nawrockim jeszcze z czasów szkolnych i zaczął pracę w Muzeum II Wojny Światowej w czasie, gdy kierował nim obecny prezydent elekt. – Byliśmy w jednej klasie – powiedział wówczas „Gazecie Wyborczej” Kotecki, potwierdzając ustalenia dziennika.

Politycy PiS na kluczowych stanowiskach

W ubiegłym tygodniu Nawrocki poinformował, że poseł PiS Zbigniew Bogucki będzie szefem Kancelarii Prezydenta RP, a zastępcą Boguckiego będzie Adam Andruszkiewicz, również poseł PiS.

Już wcześniej zapowiedziano, że szefem gabinetu prezydenta pokieruje poseł PiS Paweł Szefernaker, który w trakcie kampanii prowadził sztab wyborczy Nawrockiego. Zastępcą Szefernakera będzie dotychczasowy dyrektor biura prezesa IPN Jarosław Dębowski, a rzecznikiem Kancelarii Prezydenta Rafał Leśkiewicz, z którym Nawrocki współpracował w IPN.

Za sprawy międzynarodowe w kancelarii Nawrockiego będzie odpowiadał obecny poseł PiS Marcin Przydacz, który już w czasie prezydentury Andrzeja Dudy był szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego będzie Sławomir Cenckiewicz, a jego zastępcami – generałowie: Andrzej Kowalski i Mirosław Bryś.

Nawrocki zapowiedział również, że w jego kancelarii swoją pracę będzie kontynuował Wojciech Kolarski, który jest ministrem w kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia na 6 sierpnia zwołał Zgromadzenie Narodowe, podczas którego Nawrocki złoży przysięgę prezydencką. (PAP)