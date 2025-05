Gospodarka w programach Nawrockiego i Trzaskowskiego

Program gospodarczy Karola Nawrockiego koncentruje się wokół kwestii podatkowych. Jedna z jego części nazywa się "Kontrakt podatkowy". Kandydat popierany przez PiS deklaruje w nim, że nie podpisze żadnej ustawy podnoszącej podatki, a w pierwszym dniu urzędowania złoży projekt ustawy obniżającej podstawową stawkę VAT z 23 proc. do 22 proc. Nawrocki chce również złożyć projekt pakietu ustaw "Niższe i prorodzinne podatki". Będzie on zawierał propozycje:

PIT 0 proc. dla rodzin, które mają dwoje lub więcej dzieci - zwolnienie z podatku dochodowego do 140 tysięcy zł dochodu rocznie dla każdego rodzica wychowującego co najmniej 2 dzieci (małoletnich, niepełnosprawnych lub uczących się do 25. roku życia);

korzyści z ulg prorodzinnych dla przedsiębiorców – ulgi podatkowe obejmą także przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym (19 proc.) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;

podwyższenie II progu podatkowego – podwyższenie drugiego progu do 140 000 zł;

likwidację podatku Belki – zniesienie podatku od zysków kapitałowych do 140 000 zł dochodu rocznie;

deklarację waloryzacji emerytur minimum o 150 zł i zawsze powyżej wskaźnika inflacji.

Poza tym Nawrocki proponuje wpisanie do Konstytucji zasady zakazującej wprowadzenia podatku katastralnego od mieszkań i domów polskich rodzin oraz gwarancji dziedziczenia bez podatku.

Kwestie podatkowe w programie Trzaskowskiego dotyczą przedsiębiorców. Kandydat KO proponuje:

ugodę podatkową - wsparcie dla przedsiębiorców w kryzysie, czyli elastyczne negocjacje spłat zobowiązań i partnerska komunikacja z Urzędem Skarbowym;

domniemanie niewinności podatnika - wszelkie wątpliwości rozstrzygane na jego korzyść;

jasne podatki - zwiększenie liczby interpretacji ogólnych wydawanych przez Ministerstwo Finansów,

Zdecydowanie więcej miejsca w swoim programie Trzaskowski poświęca gospodarce. W pierwszym bloku swojego programu Trzaskowski postuluje stworzenie "Nowego Centralnego Okręgu Przemysłowego". Ma to być projekt wsparty rządowymi i międzynarodowymi inwestycjami. Trzaskowski zakłada, że "uczyni z Podkarpacia prawdziwe serce polskiej gospodarki oraz systemu bezpieczeństwa". "Nowy Centralny Okręg Przemysłowy" ma obejmować inwestycje drogowe i kolejowe, rozwój zakładów przemysłu zbrojeniowego i energetycznego, a także wsparcie lokalnych firm i ośrodków innowacji. Przewiduje też rozbudowę infrastruktury społecznej: modernizację szkół, szpitali, budowę nowoczesnych schronów i stworzenie atrakcyjnych miejsc do spędzania wolnego czasu. Trzaskowski chce zainwestować na Podkarpaciu 250 miliardów złotych.

W kwestiach gospodarczych Trzaskowski deklaruje wspieranie polskich przedsiębiorców, inwestycje w nowoczesne technologie oraz ochrona rodzimego rynku. Patriotyzm gospodarczy ma opierać się na:

aktywnej promocji polskich firm na rynkach zagranicznych.

uproszczeniu prawa gospodarczego oraz wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw,

rozwoju polskiego przemysłu zbrojeniowego i technologicznego,

ochronie polskich rolników przed nieuczciwym importem,

inwestycjach w innowacje i badania naukowe,

uniezależnieniu energetycznym poprzez rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE).

Z kolei program gospodarczy Nawrockiego opiera się na następujących deklaracjach:

obniżenia cen prądu o 33 proc.;

rozwijania energetyki opartej na węglu;

realizacji Wielkiej CzwórkęiRozwoju - CPK, atom, porty, strefy inwestycyjne;

realizacji programu inwestycyjnego w każdej gminie - nowe drogi, infrastruktura wodna i kanalizacyjna, dostęp do internetu i rozwój sieci, remonty szkół, ścieżki rowerowe;

wsparcia rolników: Stop likwidacji polskiego rolnictwa - nie dla umowy Mercosur, nie dla likwidacji budżetu UE na rolnictwo, Nie dla zielonego ładu w rolnictwie, nie dla ustawy łańcuchowej, nie dla niekontrolowanego napływu żywności z Ukrainy. Polska ziemia w polskich rękach;

"Nie" dla euro, "Tak" dla wolności gospodarczej - utrzymania gotówki;

finansowania na poziomie co najmniej 5 miliardów złotych rocznie przeznaczone na rozwój bezpiecznych technologii przełomowych: AI - sztuczna inteligencja, komputery kwantowe czy biotechnologia i produkcja leków.

Bezpieczeństwo w programach Nawrockiego i Trzaskowskiego

Obaj kandydaci w swoich programach odnoszą się do kwestii bezpieczeństwa. Łączy ich postulat zwiększenia finansowania armii do 5 proc. PKB. Poza tym Nawrocki chce zwiększenia liczebności armii do 300 tys. żołnierzy, a Trzaskowski przeznaczania minimum 50 proc. środków na modernizację Sił Zbrojnych w polskim przemyśle. Dodatkowo Nawrocki postuluje:

wypowiedzenie Paktu Migracyjnego, wprowadzenie zabezpieczeń przed napływem nielegalnych imigrantów;

nowy system zarządzania kryzysowego w każdej gminie oparty na Państwowej Straży Pożarnej wraz z 100% dotacjami dla każdej gminy na budowę schronów i systemu bezpieczeństwa.

A Trzaskowski:

zwoływania Rady Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem Prezydenta RP i wszystkich sił politycznych co najmniej raz na 60 dni;

utworzenia Centrum "Druga Misja", które ma zaangażować weteranów i byłych funkcjonariuszy służb do szkolenia kolejnych specjalistów dla państwa.

Kwestie społeczne w programach Nawrockiego i Trzaskowskiego

Program społeczny Nawrockiego nosi nazwę "Normalne państwo". Trzaskowski zaś obiecuje, że w tym zakresie będzie kierował się "zdrowym rozsądkiem".

W bloku Normalne państwo kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość deklaruje:

wprowadzenie zasady pierwszeństwa dla Polaków w korzystaniu z usług społecznych, służby zdrowia i edukacji;

wypowiedzenie Zielonego Ładu i zwrócenia jego kosztów "zwykłym Polakom";

zatrzymania pomysłów zmierzających do łatwej zmiany płci przez dzieci;

wprowadzenie zakazu używania smartfonów w szkołach, ochrony dzieci, i wsparcia rodziców;

zakończenie chaosu w sądownictwie, informatyzację, przyspieszenie spraw, a jeśli nie będzie ponadpartyjnego konsensusu w sprawie naprawy sadownictwa - przeprowadzenia referendum.

Z kolei Trzaskowski zobowiązuje się do:

ograniczenia świadczenia 800+ dla obywateli i obywatelek Ukrainy tylko do tych, którzy pracują i mieszkają w Polsce;

liberalizacji prawa aborcyjnego i wsparcie programu in vitro;

inwestycji w dostępność usług publicznych (szkoły, szpitale) na równym poziomie;

ochrony i promocji tożsamości regionalnej.

Co jeszcze łączy i dzieli kandydatów?

Porównaniu obu kandydatów służy także ankieta "Latarnik Wyborczy". Komitety wyborcze odniosły się do 20 identycznych stwierdzeń. Najwięcej różnic między Nawrockim i Trzaskowskim widać w kwestiach światopoglądowych.

W sprawach światopoglądowych Nawrocki podziela konserwatywny światopogląd: jest przeciwny aborcji do 12. tygodnia bez podawania przyczyny, jest za tym, by wartości chrześcijańskie były podstawą polityki państwa, jest przeciwny edukacji zdrowotnej jako obowiązkowemu przedmiotowi. Jest jednak przeciwnikiem dobrowolności szczepień i nie ma także zdania w kwestii obowiązkowego przeszkolenia wojskowego mężczyzn.

W kwestiach społecznych Trzaskowski jest:

zwolennikiem legalnej aborcji do 12. tygodnia bez podawania przyczyny,

przeciwnikiem obowiązkowego przeszkolenia wojskowego,

zwolennikiem obowiązkowych szczepień, które decydują o odporności populacyjnej,

zwolennikiem wprowadzenia związków partnerskich dla osób tej samej płci,

przeciwnikiem obowiązkowej edukacji zdrowotnej.