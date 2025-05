Wybory prezydenckie 2025 – termin, godziny otwarcia lokali

1 czerwca 2025 r. wyborcy wybiorą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. "Głosowanie na kontynentach amerykańskich (Ameryka Południowa i Ameryka Północna) odbędzie się w dniu 31 maja 2025 r." – przypomina Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Lokale wyborcze w Polsce będą otwarte od godz. 7 do godz. 21. Wyborcy, przebywający za granicą, mogą oddać swój głos w utworzonych tam komisjach wyborczych między godz. 7.00 a 21.00 (czasu lokalnego).

Wybory prezydenckie 2025. Jakie dokumenty zabrać na głosowanie?

W Polsce każda osoba musi zabrać na głosowanie 1 czerwca dokument tożsamości ze zdjęciem (może to być np. dowód osobisty, paszport, e-dowód w aplikacji mObywatel).

Wyborcy, którzy będą głosować za granicą, również muszą pamiętać, by na głosowanie zabrać ze sobą ważny polski dokument. Dowód osobisty – gdy oddają głos na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej oraz w krajach, gdzie na terytorium można wjechać na podstawie wspomnianego dokumentu. W pozostałych przypadkach będzie to paszport.

"Należy wylegitymować się ważnym polskim paszportem (lub ważnym dowodem osobistym – w państwie, do którego można na jego podstawie wjechać). Dokument musi być ważny w dniu głosowania" – zaznacza polskie MSZ.

Resort spraw zagranicznych podkreśla również, że Karta Polaka nie uprawnia do wzięcia udziału w głosowaniu w wyborach prezydenckich. Wyborcy, którzy uzyskali zaświadczenie o prawie do głosowania, na podstawie tego dokumentu mogą głosować w dowolnym obwodzie do głosowania w kraju i za granicą.