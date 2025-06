W niedzielę 1 czerwca odbyły się wybory prezydenckie. Polacy głosowali na kandydata KO Rafała Trzaskowskiego lub popieranego przez PiS Karola Nawrockiego. Uprawnionych do głosowania było 28 mln 943 tys. 594 osoby. Utworzono 32 tys. 143 obwody głosowania. Jak zdecydowali Polacy?

Wybory prezydenckie 2025. Kto wygrał?

Wyniki sondażu exit poll uchodzą za wyjątkowo dokładne. Są wykonane przez Ipsos na podstawie badania obejmującego osoby, które wychodzą z lokali wyborczych. Opublikowane po zakończeniu głosowania w niedzielę wyniki exit poll przedstawiają się następująco:

Na Rafała Trzaskowskiego zagłosowało 50,3 proc. wyborców, a Karol Nawrocki uzyskał 49,7 proc. poparcia.

Zatem zgodnie z danymi przedstawionymi w sondażu exit poll wybory prezydenckie wygrał Rafał Trzaskowski.

Wybory prezydenckie 2025. Jaka była frekwencja?

Szacowana w sondażu frekwencja w II turze wyborów prezydenckich wyniosła 72,8 proc.

Wybory prezydenckie 2025. Wzrost zaświadczeń o prawie do głosowania o 70 proc.

Spośród 28 943 594 osób uprawnionych do głosowania 571 999 z nich uzyskało zaświadczenie o prawie do głosowania. To dokument uprawniający do głosowania w dowolnym obwodzie zarówno w kraju, jak i za granicą.

W I turze wyborów prezydenckich wydano 333 tys. zaświadczeń o prawie do głosowania, co oznacza, że w II turze ponad 70 proc. więcej osób uzyskało zaświadczenia.

Na czym polega badanie exit poll?

Jak przekazał Ipsos, o godz. 21:00 błąd oszacowania wyniku exit poll dla każdego z kandydatów wyniesie +/- 2 punkty procentowe.

Co to oznacza w praktyce? W przypadku gdy o godzinie 21:00 różnica pomiędzy Rafałem Trzaskowskim a Karolem Nawrockim wyniesie do 4 punktów procentowych (np. 48 proc. vs. 52 proc.), wciąż nie będziemy mogli mieć pewności, kto wygrał wybory.

Kiedy będą wyniki late poll?

Badanie late poll pojawi się około godz. 23.00. Wówczas błąd oszacowania zmniejszy się do +/- 1 punktu procentowego zarówno dla Nawrockiego, jak i Trzaskowskiego.

Za sondaż late poll także odpowiada Ipsos. Wyniki są opracowywane po zamknięciu lokali wyborczych na podstawie oficjalnych danych z losowo wybranych obwodowych komisji wyborczych po tym, jak zostaną w nich podliczone wszystkie głosy.

Kiedy oficjalne wyniki wyborów?

Przewodniczący PKW Sylwester Marciniak przekazał na konferencji prasowej, że ma nadzieję na przekazanie oficjalnego wyniku II tury wyborów prezydenckich będzie do informacji publicznej 2 czerwca.

– Liczę, że uda się ogłosić równie szybko jak po pierwszej turze, czyli w poniedziałek rano lub wczesnym popołudniem – powiedział Marciniak.

Wyniki wyborów mogą zostać ogłoszone dopiero wtedy, gdy znane będą wyniki ze wszystkich protokołów.