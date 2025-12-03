O. Tadeusz Rydzyk 17 listopada poinformował w Radiu Maryja, że został wezwany do prokuratury na przesłuchanie w sprawie Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II na 8 grudnia, czyli w dniu, w którym przypada 34. rocznica powstania Radia Maryja. Datę tę potwierdziła wówczas rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie Dorota Sokołowska-Mach.

Zmiana terminu przesłuchania o. Rydzyka

Natomiast we wtorek poinformowała, że prokurator prowadzący śledztwo uwzględnił złożony przez Tadeusza Rydzyka wniosek o zmianę terminu wykonania czynności. Nie podała jednak nowego terminu.

- Prokuratura nie informuje o zaplanowanych czynnościach w tej sprawie – zaznaczyła prokurator.

Dodała, że „w związku z pojawiającymi się m.in. w przestrzeni medialnej informacjami dotyczącymi zaplanowanego na dzień 8 grudnia 2025 r. przesłuchania p. Tadeusza Rydzyka” informuje, że ma on zostać przesłuchany w charakterze świadka w ramach prowadzonego postępowania.

Chodzi o śledztwo dotyczące przekroczenia uprawnień przez ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w związku z zawarciem z Fundacją „Lux Veritatis” z siedzibą w Warszawie niekorzystnej umowy o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. Św. Jana Pawła II i przyznaniem jej od 2018 do 2023 r. prawie 219 mln zł dofinansowania z dotacji celowej na wydatki majątkowe, czym działano na szkodę interesu publicznego.

Rydzyk odpowie za fundusze "Lux Veritatis"

W opublikowanym 17 listopada na stronie rozgłośni Radia Maryja komunikacie o. Rydzyk podał, że wcześniej do prokuratury zostali wezwani dyrektor do spraw finansowych Fundacji „Lux Veritatis” Lidia Kochanowicz-Mańk i o. Jan Król. Oboje są członkami zarządu fundacji, której prezesem jest o. Rydzyk.

„8 grudnia (1991 r.) powstało Radio Maryja w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Radio Maryja od samego początku miało trudności. (…) Żadne władze nas nie rozpieszczały, ale obecna sytuacja zmierza do zamknięcia Muzeum, zmierza bardzo jasno do zamknięcia Radia Maryja i Telewizji Trwam, bo nie jesteśmy w nurcie poprawności politycznej” – napisał o. Rydzyk.

Ojciec Rydzyk zwrócił się do słuchaczy, żeby przekazywali „informacje o tym wszystkim Polakom, wszystkim wierzącym i niewierzącym”, bo „to uderza w całą naszą społeczność, w nasz naród”.

Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa w komunikacie przekazała, że w toku audytu w MKiDN prowadzonego przez dyrektora izby administracji skarbowej w Warszawie skierowano 17 lipca 2024 r. zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, polegającego na braku należytego zabezpieczenia interesów skarbu państwa przez ministra kultury.

„Zawiadomienie KAS dotyczyło przede wszystkim niekorzystnych zapisów odnoszących się do rozliczenia środków finansowych przy podpisywanych umowach dot. Muzeum »Pamięć i Tożsamość« im. św. Jana Pawła II. Kwota złożonego zawiadomienia to prawie 219 mln zł” – napisano.

Uroczystości z okazji powstania Radia Maryja

Resort kultury, po informacji przekazanej przez KAS, podjął kroki w zakresie zmiany niekorzystnych zapisów umownych i należytego zabezpieczenia interesów skarbu państwa.

W czwartek MKiDN poinformowało, że składa pozew o unieważnienie umów zawartych przez resort za czasów ministra Piotra Glińskiego z Fundacją „Lux Veritatis” i zwrot 210 mln zł z odsetkami na rzecz skarbu państwa.

Śledztwo prowadzi Prokuratura Regionalna w Rzeszowie.

Uroczystości z okazji 34. rocznicy powstania Radia Maryja zaplanowano 6 grudnia w Toruniu i 8 grudnia – w Bydgoszczy.