- USA i Rosja uczestniczyły w szczegółowym, produktywnym spotkaniu. Specjalny wysłannik Witkoff i pan Kushner poinformowali następnie (o jego przebiegu) prezydenta i Ukraińców - przekazał przedstawiciel Białego Domu.

Również minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha powiadomił, że Witkoff skontaktował się z delegacją ukraińską po wtorkowych rozmowach w Moskwie na temat zakończenia wojny na Ukrainie. „Przedstawiciele delegacji amerykańskiej poinformowali, że ich zdaniem rozmowy w Moskwie przyniosły pozytywny wynik (...). Zaprosili oni delegację ukraińską do kontynuowania rozmów w Ameryce w najbliższej przyszłości” – przekazał minister.

Ukraińcy rozmawiali w Brukseli

Reuters poinformował, że główny negocjator Ukrainy Rustem Umierow ma w środę odbyć rozmowy z przedstawicielami europejskimi w Brukseli, a następnie może udać się do Stanów Zjednoczonych na spotkania.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oznajmił w środę, że twierdzenie, iż Moskwa odrzuciła amerykański plan pokojowy dotyczący Ukrainy, jest błędne. Przekonywał, że Rosja wyraża gotowość do kontynuowania rozmów. Doradca przywódcy Rosji, Jurij Uszakow powiedział z kolei, że nie udało się, jak dotąd, wypracować kompromisowego wariantu planu pokojowego. – Niektóre amerykańskie propozycje są do przyjęcia, ale trzeba nad nimi popracować. Inne, które zostały nam przedstawione, są nie do przyjęcia – powiedział Uszakow.