Sławomir Mentzen uzależnił swoje poparcie kandydata w drugiej turze wyborów prezydenckich od podpisania ośmiopunktowej deklaracji. Karol Nawrocki ją podpisał, Rafał Trzaskowski - nie. Przeanalizowaliśmy programy wyborcze obu polityków i porównaliśmy je z "ósemką Mentzena"

1. Nie podpiszę żadnej ustawy, która podnosi Polakom istniejące podatki, składki i opłaty lub wprowadza nowe obciążenia fiskalne dla Polaków

Karol Nawrocki: Kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość przedstawił w swoim programie wyborczym część, która zawiera "kontrakt podatkowy". Zobowiązuje się w nim do obniżenia podstawowej składki VAT do 22 proc. oraz do obniżenia podatków i ich zmianę na bardziej prorodzinne: 0% PIT dla rodzin z dwójką i więcej dzieci, II próg podatkowy 140 tysięcy złotych i likwidację podatku Belki. Postuluje także wprowadzenie prostszych podatków dla firm: Ulgi prorodzinne dla przedsiębiorców, proinwestycyjny podatek od nieruchomości, jeden przelew – jedno proste rozliczenie PIT, ZUS i składki zdrowotnej.

Wprost deklaruje także, że nie podpisze ustaw podnoszących podatki

Rafał Trzaskowski: W swoim programie wyborczym, Trzaskowski porusza kwestie podatkowe, ale ograniczają się one do przedsiębiorców. Chce wprowadzenia m.in.:

ugody podatkowej - jest to wsparcie dla przedsiębiorców w kryzysie, czyli elastyczne negocjacje spłat zobowiązań i partnerska komunikacja z Urzędem Skarbowym,

domniemania niewinności podatnika - wszelkie wątpliwości rozstrzygane na jego korzyść,

jasnych podatków - zwiększenie liczby interpretacji ogólnych wydawanych przez Ministerstwo Finansów.

Podczas rozmowy ze Sławomirem Mentzenem zgodził się z tym punktem.

2. Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej obrót gotówkowy i będę stał na straży polskiego złotego

Karol Nawrocki: Jest to deklaracja, która także znajduje się wprost w programie wyborczym Nawrockiego. W dziale "Rozwój" kandydat pisze: "Nie" dla euro, "Tak" dla wolności gospodarczej - utrzymania gotówki;

Rafał Trzaskowski: Prezydent Warszawy zgodził się z tym punktem, choć dodał, że ograniczenia w płatnościach gotówką są wprowadzane też po to, aby łatwiej ścigać przestępców, w tym terrorystów. Zapytany z kolei o wprowadzenie euro w Polsce Trzaskowski zapewnił, że to nie nastąpi. "W tej chwili złotówka gwarantuje nam odporność na kryzysy" - tłumaczył kandydat KO na prezydenta. "Nie ma tematu na agendzie, nikt nie chce wprowadzać euro. Nie opłaca nam się to" - podkreślił.

3. Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej swobodę wyrażania poglądów zgodnych z polską konstytucji

Karol Nawrocki: W "Latarniku Wyborczym" kandydaci mieli odnieść się do stwierdzenia: Ochrona wolności słowa w Internecie jest ważniejsza niż przeciwdziałanie dezinformacji. Karol Nawrocki zgodził się z tym stwierdzeniem. "Wolność słowa to podstawowa wartość gwarantowana w Konstytucji RP i nie powinna być ograniczana w sposób, który budzi wątpliwości. Jednocześnie państwo powinno zapewnić mechanizm, który pozwala na weryfikację informacji" - dodał.

W rozmowie ze Sławomirem Mentzenem zgodził się z tak postawioną deklaracją.

Rafał Trzaskowski: Zgodził się ze stwierdzeniem z "Latarnika Wyborczego" dodając, że jest to źle postawione pytanie. "Co jest ważniejsze? Bezpieczeństwo czy prawa obywatelskie? Wolność słowa tak, ale nie dla ruskich trolli. Wolność słowa to fundament demokracji, ale dezinformacja niszczy zaufanie społeczne. Potrzebna jest mądra równowaga między swobodą wypowiedzi, a rzetelnością informacji" - czytamy w odpowiedzi.

W rozmowie ze Sławomirem Mentzenem nie zgodził się z tak postawioną deklaracją.

4. Nie pozwolę na wysłanie polskich żołnierzy na terytorium Ukrainy

Karol Nawrocki: Również i ten punkt znajduje się w programie Karola Nawrockiego. W dziale "Bezpieczeństwo" czytamy: polscy żołnierze nie pojadą na Ukrainę;

Rafał Trzaskowski: W rozmowie ze Sławomirem Mentzenem zgodził się z tym stwierdzeniem.

5. Nie podpiszę ustawy w sprawie ratyfikacji akcesji Ukrainy do NATO

Karol Nawrocki: W rozmowie ze Sławomirem Mentzenem zgodził się z tym stwierdzeniem.

Rafał Trzaskowski: W rozmowie ze Sławomirem Mentzenem nie zgodził się z tym stwierdzeniem. Trzaskowski jednoznacznie zadeklarował – wbrew postulatom Mentzena – że jest za przyjęciem Ukrainy do NATO. - Wolę, żeby Putin wybił sobie wszystkie zęby w Ukrainie, a nie w Polsce” – powiedział – „Jestem za tym (…), żeby Ukraina była częścią Europy, a nie żeby była w łapach Putina. Putin rozumie tylko język siły i tylko wtedy nie będzie kontynuował wojny (…), jeżeli będą gwarancje bezpieczeństwa. Jeśli ich nie będzie, zwłaszcza amerykańskich, to Putin się dozbroi i zaatakuje jeszcze raz. Jak zobaczy, że jesteśmy słabi, to jest zagrożenie, że pójdzie dalej”. Przekonywał, że trzeba wzmacniać Sojusz Północnoatlantycki oraz europejskie zdolności obronne.

6. Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej dostęp Polaków do broni

Karol Nawrocki: W rozmowie ze Sławomirem Mentzenem zgodził się z tym stwierdzeniem.

Rafał Trzaskowski: W rozmowie ze Sławomirem Mentzenem zgodził się z tym stwierdzeniem.

7. Nie zgodzę się na przekazywanie żadnych kompetencji władz Rzeczypospolitej Polskiej do organów Unii Europejskiej

Karol Nawrocki: Podobny problem poruszono w ankiecie "Latarnik Wyborczy". Komitety wyborcze miały ustosunkować się do stwierdzenia: Unia Europejska powinna mieć mniejszy wpływ na polską politykę wewnętrzną. Karol Nawrocki zgodził się z tą wypowiedzią.

Rafał Trzaskowski: Również Rafał Trzaskowski zgodził się z tym stwierdzeniem. "Polskie interesy powinny być chronione, dlatego Polska musi mieć kompetentnych przedstawicieli w Unii, aby wpływać na kształt tworzonego prawa pod kątem polskich interesów. W obszarach, w których UE nie ma kompetencji, zawsze decyduje prezydent, rząd i parlament." - dodał prezydent Warszawy.

8. Nie podpiszę ratyfikacji żadnych nowych traktatów unijnych osłabiających rolę Polski

Karol Nawrocki: W rozmowie ze Sławomirem Mentzenem zgodził się z tym stwierdzeniem.

Rafał Trzaskowski: Prezydent Warszawy nie odpowiedział jednoznacznie na to pytanie, ponieważ nie wykluczył, że jakieś kompetencje będą sprawowane wspólnie. - Przecież walczyliśmy choćby o to, żeby UE mogła podejmować decyzje, jeżeli chodzi o solidarność energetyczną - powiedział.