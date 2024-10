22 października Organizacja Narodów Zjednoczonych opublikowała list Stałego Obserwatora Państwa Palestyna przy ONZ z 8 października 2024 roku. Jego adresatemi są: Sekretarz Generalny, Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego i Przewodniczący Rady Bezpieczeństwa. To był rok nieprzerwanego cierpienia, traumy i rozpaczy dla narodu palestyńskiego” – czytamy w liście.

W liście opisano brutalność i systematyczną przemoc, jakiej doświadczyli Palestyńczycy. Na początku konfliktu, 9 października 2023 roku, izraelscy dowódcy polityczni i wojskowi zapowiadali „brak prądu, żywności, wody i paliwa”, co zostało uznane za „deklarację wojny” przeciwko Palestyńczykom. W ciągu pierwszych 24 godzin działań wojennych izraelskie siły zbrojne zabiły 313 Palestyńczyków, a liczba ofiar wzrosła do 2,800 w ciągu tygodnia, z czego większość stanowili dzieci i kobiety.

Agresja Izraela jest ludobójstwem

„W tych wczesnych dniach ostrzegaliśmy, że ta agresja jest niczym innym jak ludobójstwem” – stwierdza raport, podkreślając użycie broni o charakterze nieprecyzyjnym oraz taktyki kolektywnej kary. W kolejnych tygodniach liczba ofiar dramatycznie wzrosła, a cały świat obserwował, jak izraelskie bombardowania i ofensywy lądowe doprowadziły do zniszczenia nie tylko ludności, ale także infrastruktury cywilnej w Gazie.

Raport wskazuje, że Izrael dążył do uczynienia Gazy „bezludną wyspą”, całkowicie pozbawioną życia. Przez ostatni rok blisko 42,000 Palestyńczyków, w tym 16,000 dzieci, zostało zabitych, co czyni ten konflikt jednym z najtragiczniejszych w historii współczesnej. „Gaza stała się cmentarzem dla dzieci” – ostrzega raport, opisując masowe groby, które są rozsiane po całym obszarze. „Około 120 masowych grobów, w miejscach gdzie niegdyś było życie, dokumentuje straszliwe straty ludzkie”. - czytamy.

Działania Izraela obejmowały nie tylko bombardowania, ale także blokady humanitarne, które uniemożliwiły dostarczanie żywności, wody i lekarstw do osób potrzebujących. „Izrael używa głodu jako broni wojennej, co prowadzi do katastrofalnej niepewności żywnościowej i wręcz głodu wśród mieszkańców Gazy” – zaznaczono w raporcie.

Zbrodnie przeciwko ludzkości

Izrael, pomimo licznych wezwań do zawarcia rozejmu, „jawnie ignoruje żądania” społeczności międzynarodowej i łamie wszelkie zasady międzynarodowego prawa, w tym prawa humanitarnego. „Wynikło z tego tragiczne skutki dla narodu palestyńskiego oraz dla autorytetu ONZ i Rady Bezpieczeństwa” – podkreśla dokument. Izraelskie siły zbrojne zabijały nie tylko cywilów, ale także personel medyczny i pracowników humanitarnych, co jeszcze bardziej zaostrza kryzys humanitarny.

Raport zwraca uwagę na zjawisko masowych deportacji i przymusowych przesiedleń Palestyńczyków. „Izrael systematycznie wypędza ludność cywilną z ich domów, co stanowi poważne naruszenie prawa międzynarodowego” – stwierdza autor dokumentu, podkreślając brak działań ze strony społeczności międzynarodowej w obronie praw Palestyńczyków.

Nie można usprawiedliwić ludobójstwa

Raport kończy się apelami o natychmiastowe przerwanie działań wojennych oraz zapewnienie podstawowych potrzeb ludności palestyńskiej. „Nie można usprawiedliwić ludobójstwa. Musimy zatrzymać ten atak na naród” – konkluduje Stały Obserwator. Wzywa on do natychmiastowego dostępu do pomocy humanitarnej, aby zaspokoić dramatyczne potrzeby milionów ludzi w Gazie.

Jest to czas na działanie ze strony międzynarodowej społeczności. Jak zauważył były szef ONZ ds. Humanitarnych Martin Griffiths: „Rzadko widziano tak globalne oburzenie na skutki konfliktu, przy tak małej liczbie działań mających na celu jego zakończenie”. Społeczność międzynarodowa musi w końcu zareagować i zapewnić, że nie będzie dłużej tolerować naruszeń praw człowieka i zbrodni wojennych.