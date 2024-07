Miniony tydzień w polityce bez wątpienia rozpoczęły sprawy międzynarodowe, czyli zaskakujące wyniki wyborów we Francji oraz zmiana władzy w Wielkiej Brytanii, ale w połowie tygodnia ciekawe zrobiło się też u nas. Posypały się poselskie immunitety, podpisano umowę z Ukrainą i jak bumerang wrócił temat nocnej prohibicji.

W polityce napięcie zapanowało już w niedzielę, gdy poznaliśmy wyniki II tury francuskich wyborów. Takiego wyniku zaś nikt się nie spodziewał.

Rewolucja we Francji. Jak do tego doszło?

Wbrew wszelkim sondażom i prognozom przedwyborczym lewicowy Nowy Front Ludowy pokonał francuską skrajną prawicę w II turze wyborów parlamentarnych, odsuwając widmo kohabitacji Emmanuela Macrona z obozem Marine Le Pen.

Oznacza to, że lewica pod wodzą Jeana-Luca Mélenchona stanie się największą siłą we francuskim parlamencie. Sam lider tego bloku tuż po ogłoszeniu wstępnych wyników wezwał prezydenta Emmanuela Macrona do powierzenia mu misji formowania rządu. – Wolę ludu należy ściśle uszanować – apelował Mélenchon.

Trzęsienie ziemi w Wielkiej Brytanii. Już mają rząd

Po zdecydowanej wyborczej wygranej Partia Pracy szybko sformowała rząd, a na jego czele stanął w piątek premier Keir Starmer. Zapowiada on szybkie reformy oraz reset relacji z Unią Europejską.

Całe miasto nocą bez alkoholu

Rekordowa liczba mieszkańców wzięła udział w konsultacjach dotyczących ograniczenia sprzedaży alkoholu w Warszawie. Wnioski dotyczące prohibicji poznamy do końca sierpnia.

Do stołecznego ratusza wpłynęło ponad 8 tys. ankiet. – Już teraz można powiedzieć, że zainteresowanie tymi konsultacjami było największe z dotychczasowych tego typu akcji – mówi Monika Beuth, rzeczniczka prasowa urzędu.

Chińskie wojska na granicy z Polską

W weekend na Białorusi niespodziewanie pojawiły się oddziały chińskich komandosów, których zadaniem jest pomóc Łukaszence. I choć oficjalna propaganda grzmi o zagrożeniu ze strony NATO, to jak ustaliła Gazeta Prawna, Chińczycy mają tu do odegrania inną, równie ważną misję. A jednym z jej elementów jest Polska.

Polska i Ukraina mają już umowę o bezpieczeństwie

Prezydent Wołodymyr Zełenski i premier Donald Tusk podpisali w Warszawie ukraińsko-polską umowę w dziedzinie bezpieczeństwa. Dokument zawiera praktyczne wzajemne zobowiązani, a nie puste obietnice - podkreślił premier Tusk. Porozumienia z Kijowem podpisały w czerwcu Stany Zjednoczone i Japonia. Łącznie zrobiło to już kilkanaście krajów, w tym część państw UE.

Polska wzmacnia granicę z Białorusią

Zapora na granicy z Białorusią będzie zmodernizowaną. Przęsła wzmocni Polimex Mostosal. Na wykonanie zaplanowanych prac zakontraktowano ponad 117 mln zł. Czas na realizację tego zadania potrwa do listopada 2024 roku.

Konfederacja w PE zawarła kontrowersyjny sojusz

W Parlamencie Europejskim powstała nowa skrajnie prawicowa grupa polityczna o nazwie Europa Suwerennych Narodów. W jej skład weszły m.in. niemiecka partia Alternatywa dla Niemiec (AfD) oraz niektórzy europosłowie polskiej Konfederacji.

Mariusz Błaszczak przed sądem? Jest decyzja posłów

Sejmowa komisja regulaminowa opowiedziała się w czwartek za wyrażeniem zgody na uchylenie immunitetu b. szefowi MON Mariuszowi Błaszczakowi (PiS). Z wnioskiem wystąpił pełnomocnik b. dowódcy operacyjnego RSZ gen. Tomasza Piotrowskiego, który poczuł się przez Błaszczaka publicznie pomówiony.