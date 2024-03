Dzień wagarowicza odbędzie się już w przyszłym tygodniu. W święto powiązane tradycyjnie z początkiem kalendarzowej wiosny szkoły organizują zazwyczaj szereg atrakcji w plenerze. Czy pierwszy dzień wiosny jest wolny od szkoły? Czy za topienie Marzanny można dostać mandat? Kiedy kolejne wolne od lekcji?

Kiedy pierwszy dzień wiosny 2024?

Data na którą większość uczniów czeka z niecierpliwością to 21 marca, czyli tzw. kalendarzowy, pierwszy dzień wiosny. Początek wiosny astronomicznej – a dokładnie równonocy wiosennej – przypadnie w tym roku dzień wcześniej, czyli 20 marca. Astronomiczna wiosna potrwa do dnia przesilenia letniego, które nastąpi 20 czerwca. Pierwszy, meteorologiczny dzień wiosny mamy już za sobą, ta data przypada na 1 marca.

21 marca 2024 – dzień wolny od zajęć?

Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny nie jest dniem wolnym od zajęć szkolnych – a przynajmniej oficjalnie. W większości placówek edukacyjnych jest jednak obchodzony na specjalnych warunkach. W szkołach organizuje się w tym dniu tematyczne apele, konkursy, wycieczki w plener lub do kina. Częstym rozwiązaniem jest organizacja szkolnych konkursów sportowych. W niektórych placówkach początek wiosny jest związany z obchodzeniem zwyczaju "topienia Marzanny".

Dzień wagarowicza 2024 – tradycja uczniowska czy ludowa?

Wagary – czyli celowe opuszczenie zajęć szkolnych – w pierwszy dzień kalendarzowej wiosny to nieoficjalna tradycja uczniowska. Polskie słowo "wagary" pochodzi od łacińskiego zwrotu "vagari" oznaczającego "błąkanie się" lub "wałęsanie". Trudno wskazać początki tego zwyczaju, ale można założyć, że był powiązany przynajmniej częściowo z tradycyjnym obrzędem topienia Marzanny.

Topienie – często połączone z paleniem – specjalnie przystrojonej kukły to słowiańska tradycja ludowa sięgająca czasów średniowiecza, o której wspominał m.in. Jan Długosz. Marzanna, zwana też Moreną lub Morą, uosabiała słowiańską boginię śmierci, zimy i odrodzenia. Tradycyjną kukłę wykonywano ze słomy, przystrajano w płótno na wzór kobiecego, ludowego stroju i ozdabiano wstążkami. Topienie Marzanny było symbolicznym pożegnaniem zimy. Dawniej interpretowane go również jako składanie ofiary zimie, która po przyjęciu daru ma ustąpić miejsca wiośnie.

Czy za topienie Marzanny można dostać mandat?

To kolejne pytanie, które zadają sobie chętni do tradycyjnego świętowania obchodów pierwszego dnia wiosny. Jak świętować, aby nie zagrażać środowisku? Przedstawiciele Straży Miejskiej przypominają rokrocznie o tych samych zasadach – topienie Marzanny jest dozwolone, ale kukły nie mogą być wykonane z materiałów, które w jakikolwiek sposób zagrażają środowisku lub mogą zanieczyścić akwen wodny. Jeżeli szkoła zdecyduje się na wycieczkę w plener z atrakcją "topienia kukły", Marzannę należy wykonać tylko z naturalnych, biodegradowalnych elementów – drewna, gałęzi, słomy, suszonych kwiatów. Te same zasady bezpieczeństwa dotyczą opcji palenia kukły – zabawa nie może zagrażać ani uczestnikom, ani środowisku.

Kiedy wolne do końca roku szkolnego 2024?

Dzień wagarowicza nie jest wolnym od zajęć szkolnych, ale uczniowie nie powinni czuć się poszkodowani. Do końca roku szkolnego pozostał jeszcze dość pokaźny zestaw dni wolnych od lekcji dla wszystkich uczniów lub uczniów z klas nieprzystępujących do egzaminów: