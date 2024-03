Tegoroczny kalendarz okazał się dosyć łaskawy dla pracowników. W okresie majówki 2024 wystarczą 3 dni urlopu, by móc się cieszyć przerwą w pracy aż przez 9 dni. W jakie dni wypada zatem 1 i 3 maja? I kiedy warto wziąć dodatkowe wolne?

1 maja (Święto Pracy) i 3 maja (Święto Konstytucji 3 Maja) to dni ustawowo wolne od pracy. Dzięki temu, że wypadają praktycznie jeden po drugim, są okazją do tego, by na przełomie kwietnia i maja cieszyć większą liczbą wolnych dni. Zazwyczaj w pierwszej kolejności bierzemy urlop 2 maja. Jeśli kalendarz sprzyja, można postarać się również o wolne w inne dni. Wtedy jest szansa na dłuższy wypoczynek, często trwający nawet ponad tydzień. Z taką sytuacją mamy do czynienia w tym roku.

Majówka 2024: W jakie dni tygodnia wypada 1 i 3 maja 2024?

W 2024 r. Święto Pracy, czyli 1 maja, wypada w środę. Święto Konstytucji, czyli 3 maja, to piątek. Oznacza to, że wystarczy wziąć urlop 2 maja (czwartek) by mieć wolne aż przez 5 dni z rzędu. Co jeśli ktoś nie będzie mógł skorzystać z urlopu w ten dzień? Nawet w tym wariancie pracownicy mają szansę na dłuższy, 3-dniowy weekend.

Majówka 2024: Wersja optymalna. Co zrobić, żeby mieć jak najwięcej wolnego?

Maksymalna liczba wolnego z okazji majówki 2024 r. będzie możliwa dla tych pracowników, którzy w tym okresie dostaną 3 dni urlopu. Oprócz wspomnianego już 2 maja, trzeba wziąć wolne na 29 kwietnia (poniedziałek) i 30 kwietnia (wtorek). Taki zabieg może sprawić, że długi majowy weekend będzie trwał 9 dni – od soboty 27 kwietnia do niedzieli 5 maja.

Taki scenariusz możliwy jest oczywiście w przypadku osób, dla których sobota i niedziela są co do zasady dniami wolnymi od pracy. Inną "kombinację" dni urlopowych powinny sobie przygotować osoby zatrudnione w branżach, w których praca w sobotę i niedzielę jest dopuszczalna (np. handel, usługi, turystyka, komunikacja). Dla nich zorganizowanie sobie dłuższej majówki jest trudniejsze, ale nie niemożliwe. Chociażby dlatego, że za pracę w sobotę czy niedzielę należy im się dzień wolny w tygodniu.

Wolne dni w maju 2024. Kiedy jeszcze jest szansa na dłuższy weekend?

W tym roku w maju pojawi się jeszcze jedna szansa na dłuższy weekend. Dniem ustawowo wolnym od pracy będzie czwartek, 30 maja. Pracownik, który weźmie sobie urlop na 31 maja (piątek), będzie miał 4 dni wolnego z rzędu.

W maju 2024 dniem ustawowo wolnym od pracy jest także 19 maja, czyli Zielone Świątki. Ponieważ jednak ten dzień wypada w niedzielę, pracownikom nie przysługuje z tego tytułu dodatkowy wolny dzień (inaczej niż w przypadku świąt wypadających w sobotę, w tym roku taka sytuacja miała miejsce 6 stycznia – pracownicy mieli wówczas prawo do skorzystania z jednego dodatkowego wolnego dnia).