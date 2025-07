Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział w niedzielę, występując przed siłami zbrojnymi, że wolność nigdy nie była tak zagrożona od 1945 roku. Zapowiedział, że budżet obronny zostanie zwiększony o łącznie 6,5 mld euro w następnych dwóch latach.

"Gdy nie ma już reguł, góruje prawo silniejszego"

W tradycyjnym wystąpieniu w przeddzień święta narodowego 14 lipca, Macron mówił o obecnych wyzwaniach, w obliczu których stoi Francja.

- Bez wątpienia, nigdy od 1945 roku wolność nie była tak zagrożona, pokój na naszym kontynencie nigdy do takiego stopnia nie zależał od naszych obecnych decyzji - powiedział Macron. Mówił o zagrożonej wolności narodów zaatakowanych przez imperializmy i o zanikających regułach prowadzenia wojny.

- Gdy nie ma już reguł, góruje prawo silniejszego - powiedział Macron. Przyznał, że kraje europejskie muszą same zapewnić sobie bezpieczeństwo.

Francuski prezydent mówił o nowych formach wojen i konfliktów. Przypomniał, że wciąż aktualne jest zagrożenie terrorystyczne, a zagrożenie rosyjskie utrzymuje się. - Zagrożenie to jest przygotowane, zorganizowane, trwałe i musimy być zdolni do tego, by stawić mu czoło - powiedział. Podkreślił, że niezbędne jest, by kraje europejskie zorganizowały się, by odpowiedzieć na to zagrożenie i odstraszyć je, w celu utrzymania pokoju.

Macron mówił również o wyzwaniach technologicznych, jak „wtargnięcie sztucznej inteligencji, rozwój dronów, powrót wojny elektronicznej” i nowych sferach konfrontacji, jak przestrzeń kosmiczna. Wymieniał kolejne konflikty międzynarodowe, m.in. ataki na Iran, walki między Indiami i Pakistanem i zauważył, że doszło do „przyspieszenia historii”.

Przekonywał przy tym, że Francja przewidziała te przemiany w świecie i podjęła niezbędne inwestycje. - By być wolnymi w tym świecie, trzeba budzić lęk, a żeby to robić, trzeba być silnym - powiedział Macron.

Francja musi skupić się na swych słabych punktach

Ocenił, że Francja musi skupić się na swych słabych punktach, w szczególności: wzmocnić zapasy amunicji, wyposażyć się w drony, wzmocnić obronę powietrzną i środki wojny elektronicznej. Wspomniał o wnioskach dla sił zbrojnych, jakie należy wyciągnąć w wojny na Ukrainie.

Zapowiedział, że budżet obronny zostanie zwiększony o łącznie 6,5 mld euro w następnych dwóch latach: o 3,5 mld euro w 2026 roku i o 3 mld euro w 2027. - Przeznaczymy więc 64 mld ero na naszą obronę w 2027 roku. Będzie to więc dwa razy tyle niż budżet, którym siły zbrojne dysponowały w 2017 roku - powiedział Macron. W 2017 Macron rozpoczął pierwszą kadencję prezydencką; obecna - druga i ostatnia - zakończy się w 2027 roku.

"Nasze bezpieczeństwo, nasza wolność są związane z losem Ukrainy"

Szef państwa przekonywał w przemówieniu, że bezpieczeństwo Francji jest związane z losem Ukrainy. - Wszędzie na świecie wolność jest zagrożona. A więc - brońmy jej. Brońmy jej na Ukrainie, ponieważ nasze bezpieczeństwo, nasza wolność są związane z losem tego kraju - powiedział.

Macron zapowiedział także, że w poniedziałek zostanie opublikowany nowy Narodowy Przegląd Strategiczny, poświęcony ocenie obecnej sytuacji i wyzwań w przyszłości. Poprzedni dokument opublikowano w 2022 roku, po inwazji rosyjskiej na Ukrainę.

Z Paryża Anna Wróbel (PAP)

awl/ zm/