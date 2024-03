Dwa razy w roku przestawiamy wskazówki zegara. Tym razem przesuniemy wskazówki do przodu o jedną godzinę, przez co będziemy spać krócej, ale za to będziemy mieć dłuższy dzień. Kiedy zmieniamy czas na letni w 2024 roku? Czy to już dziś?

Zmiana czasu ma swoich zwolenników i przeciwników, choć wydaje się, że coraz więcej osób wolałoby pozostać przy czasie letnim. Głównym celem wprowadzenia zmiany czasu było zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, wykorzystanie naturalnego oświetlenia i ograniczenie korzystania ze sztucznego oświetlenia w godzinach wieczornych.

Przeciwnicy zmiany czasu twierdzą, że to właśnie brak zmiany czasu i pozostanie przy czasie letnim pozwala zaoszczędzić energię, a na dodatek poprawia bezpieczeństwo na drogach i niesie korzyści dla rekreacji i turystyki. Ich zdaniem, przestawianie zegarów zakłóca naturalny rytm życia człowieka, a także negatywnie wpływa na sen i samopoczucie ludzi.

Kiedy zmiana czasu na letni 2024?

Wiele osób zastanawia się, kiedy jest zmiana czasu zimowego na letni i z utęsknieniem wyczekuje tej daty. Kiedy zmieniamy czas na letni w 2024 roku? W tym roku przypada to w wyjątkowy dzień. W 2024 roku zmiana czasu z zimowego na letni odbędzie się w nocy z 30 na 31 marca, a więc w Święta Wielkanocne. W ostatni dzień marca przestawiamy zegarki z godz. 2.00 na godz. 3.00.

Kto wymyślił zmianę czasu?

Dwa razy w roku zegarki przestawia ponad miliard ludzi z prawie 70 krajów, w tym zdecydowana większość Europejczyków. Jednocześnie ponad 100 krajów świata nie stosuje zmiany czasu.

Zmiana czasu zaczęła się w Niemczech, gdy 30 kwietnia 1916 roku obywatele II Rzeszy pierwsi na świecie przesunęli zegarki o godzinę do przodu. Jednak to nie Niemcy wpadli na pomysł sezonowej zmiany czasu. Jako pierwszy pomysł ten humorystycznie opisał Benjamin Franklin - amerykański uczony i polityk, współautor Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Uznał on, że gdyby ludzie wstawali i kładli się spać wcześniej byłoby to z korzyścią dla gospodarki.