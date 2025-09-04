Z badania przeprowadzonego na zlecenie Fundacji Polska Bezgotówkowa wynika, że młodzi konsumenci najchętniej widzieliby zwrot pieniędzy w formie przelewu na konto.

Zwrot kaucji na konto najpopularniejszy wśród młodych

W grupie wiekowej 18–24 lata taki sposób rozliczenia wskazało 60 proc. ankietowanych, a wśród osób w wieku 25–34 lata – 48 proc. Drugą najczęściej wybieraną formą okazał się bon lub kupon do wykorzystania przy kolejnych zakupach, drukowany bezpośrednio w automacie do zwrotu opakowań. Taką opcję wybrało 26 proc. respondentów z grupy 25–34 lata i 20 proc. młodszych uczestników badania. Znacznie rzadziej wskazywano odbiór bonu przy kasie – odpowiednio 12 proc. i 6 proc.

Cyfrowe rozwiązania wpisują się w polskie nawyki płatnicze

Zbigniew Wiśniewski, wiceprezes Fundacji Polska Bezgotówkowa, mówi cytowany w komunikacie prasowym, że aby system kaucyjny odniósł sukces, musi być nie tylko efektywny, ale i przyjazny dla użytkowników. „Dlatego umożliwienie klientom szybkiego otrzymywania środków bezpośrednio na rachunek z wykorzystaniem bezgotówkowych instrumentów płatniczych może odegrać istotną rolę w budowaniu zaangażowania i zaufania konsumentów. Przemawiają za tym trendy, gdyż w 2024 r. aż 69 proc. wszystkich płatności zostało zrealizowanych w sposób bezgotówkowy” – mówi Wiśniewski.

„Ważne jest zatem, aby już na etapie wdrożenia recyklomaty były wyposażone w moduły umożliwiające zwrot kaucji bezpośrednio w powiązaniu z bezgotówkowymi instrumentami płatniczymi, a dystrybutorzy opakowań przygotowali się na potrzeby osób, które preferują szybkie, wygodne i cyfrowe formy obsługi” – dodaje wiceprezes Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Fundacja działa na rzecz rozwoju płatności bezgotówkowych, m.in. poprzez wspieranie rozbudowy sieci akceptacji terminali płatniczych. Wśród jej interesariuszy znajdują się Mastercard, Visa, Ministerstwo Finansów i Związek Banków Polskich.